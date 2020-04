Hochkarätige Auszeichnungen für das Holiday Inn Lübeck

22.04.2020. Alles blitzt und funkelt im Sonnenschein. Denn das Team vom Holiday Inn Lübeck bringt das Hotel für einen baldigen Neustart auf Hochglanz. Dabei beflügelten sicher auch die beiden Auszeichnungen, die dem bekannten Haus an der Travemünder Allee erst kürzlich verliehen wurden.

„Mit den jüngsten Auszeichnungen von ‚hotelier.de‘ und dem ‚Trailblazer Award‘ von IHG hat unser Hotel gemeinsam mit dem Standort Lübeck ein Ausrufezeichen auf die Landkarte der internationalen Spitzenhotellerie gesetzt“, betont Hoteldirektor Christian Schmidt. So stellte „hotelier.de” im vergangenen Monat die „besten Top Hotels in Deutschland” vor. Zu der exklusiven Liste der ausgewählten Luxus- und Grandhotels zählt auch das Holiday Inn Lübeck. Berücksichtigt wurden bei der Auswahl die jahrelang gleichbleibende Qualität bei der Freundlichkeit, die guten Bewertungen auf Portalen wie HolidayCheck oder TripAdvisor, eine ausgezeichnete Küche, Komfort, Service und Sicherheit. Darüber hinaus wurde dem Lübecker Haus der „Trailblazer Award“ von IHG verliehen. Der Award geht an Hotels in Europa, dem mittleren Osten, Afrika und Australasien, die sich durch besondere Gästezufriedenheit, Qualität und Reduktion der CO2-Bilanz ausgezeichnet haben. „Die IHG vergibt jedes Jahr eine Reihe an unternehmensinternen Awards, um unsere Hotels und Mitarbeiter für herausragende Leistungen zu honorieren. Das Holiday Inn Lübeck blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2019 zurück und hat unseren ‚Trailblazer Award‘ redlich verdient“, sagt Andreas Kessling, Director Hotel Performance Delivery Northern Europe bei der IHG. „Christian Schmidt als neuer Hoteldirektor hat zusammen mit seinem großartigen Team alle vorgegebenen Leistungskriterien rund um die Bereiche Gästezufriedenheit, Umsatz, Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit nicht nur erreicht, sondern weit übertroffen. Ich freue mich sehr für Christian und das Team im Holiday Inn Lübeck und bedanke mich für die tolle Leistung – Herzlichen Glückwunsch!“

„Auf diesen Lorbeeren möchten wir uns aber keineswegs ausruhen, sondern wir sind ‚heiß‘ auf weitere Awards und arbeiten daran, immer besser zu werden“, erklärt Christian Schmidt. „Wir nutzen daher auch die derzeitige Krise nicht nur für ein Fresh-Up des gesamten Hauses, sondern auch für die Aus- und Weiterbildung.“ So erweitert das Mitarbeiter-Team derzeit seine Fachkenntnisse bei Online-Trainings, während sich die Auszubildenden mit einem speziellen „Azubi-Web“ die schulischen Inhalte erarbeiten. Andere Mitarbeiter können sich nun konzentriert auf ihre Ausbildereignung vorbereiten. „Doch wir möchten so bald wie möglich wieder voll durchstarten“, so Christian Schmidt. „Alle sind voller Ungeduld, denn wir haben in diesen schwierigen Zeiten zwar für unsere Geschäftsreisenden die Türen geöffnet gehalten, aber wir möchten natürlich unser ganzes Potenzial ausschöpfen. So hat unser neuer Küchenchef bereits eine neue Speisekarte für das Restaurant Kochwerk vorbereitet und freut sich auf den Tag der Wiedereröffnung und das Feedback unserer Stammkunden.“

Holiday Inn Lübeck

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert. Alle kulinarischen Köstlichkeiten können auch außer Haus mit dem „Catering by Kochwerk Lübeck“ mit Kapazitäten bis 2.000 Personen geordert werden – für den puren Genuss.

Bildquelle: Holiday Inn Lübeck