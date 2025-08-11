Rosenberger stellt neue WSMP®-Multichannel-Verbindungslösungen für Quantencomputer-Anwendungen vor

Hochpräzise Komponenten für Tieftemperatur-, Vakuum- und HF-Anwendungen in kryogenen Systemen

Fridolfing, 06.08.2025 – Die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG erweitert ihr Produktportfolio für Quantenanwendungen um eine neue, hochintegrierte Steckverbinderserie: Die WSMP®-Multichannel-Serie ist ab sofort in 16- und 32-Kanal-Ausführungen verfügbar. Sie wurde speziell für den Einsatz in kryogenen Systemen und Vakuumumgebungen entwickelt und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Miniaturisierung und Kanaldichte.

Verbindungstechnik für die Quantenwelt von morgen

Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnologie für künftige wissenschaftliche und industrielle Innovationen. Der Betrieb solcher Systeme erfordert jedoch eine Verbindungstechnik, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet, insbesondere bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Rosenberger bietet hierfür ein breit gefächertes Portfolio – von HF-Steckverbinder für Tieftemperaturanwendungen, nichtmagnetische Koaxialverbindern und supraleitfähigen Kabeln bis hin zu hermetisch dichten Vakuumdurchführungen.

„Unsere Lösungen ermöglichen stabile und hochzuverlässige Verbindungen auf kleinem Bauraum. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung zukunftsweisender Quantenanwendungen“, erklärt Florian Reiner, Produktmanager Semicon & Test bei Rosenberger.

Technische Merkmale der neuen Multichannel-WSMP®-Serie

Die neuen Multichannel-Steckverbinder basieren auf dem WSMP®-Standard (nach IEC 61169-69 (SMP3)) und sind auf maximale Packungsdichte und optimale thermische Kopplung ausgelegt. Sie wurden speziell für den Einsatz in Quantencomputern entwickelt, in denen viele hundert Kanäle platzsparend, vakuumdicht und thermisch gekoppelt geführt werden müssen.

Vorteile im Überblick:

Extrem kompakte Bauform für platzsparende Integration

Thermisch optimierte Zwischenstufenmontage für Kryostaten

Keramische Dämpfungsglieder zur Rauschunterdrückung

Nichtmagnetische Materialien zur Minimierung elektromagnetischer Störungen

Kabelassemblies (u.a. Edelstahl, CuproNickel, NiobiumTitanium)

Portfolio für maximale Flexibilität

Die Multichannel-WSMP®-Serie ist Teil eines modularen Gesamtkonzepts, das sowohl Standardkomponenten als auch hochspezialisierte, kundenspezifische Lösungen für den Aufbau skalierbarer Quantensysteme umfasst.

Standardprodukte:

PCB- und Kabelsteckverbinder

Hermetisch dichte Adapter

Semi-Rigid-/Semi-Flex und flexible-Kabel, Adapter, Dämpfungsglieder

Kundenspezifische Komponenten:

Hermetische Adapterflansche: ein- bis mehrkanalig, mit Glas-Metall-Dichtung aus Kovar, Leckraten ≤ 10⁻⁸ mbar·l/s, 100% geprüft

Komplette Subsysteme wie Koax-Sticks, Sample Pucks oder HF-Komponenten für Dilution-Refrigerator-Installationen

Anwendungsorientierte Entwicklung mit starken Partnern

Rosenberger arbeitet eng mit führenden Forschungsinstituten und Industriepartnern zusammen, um Quantentechnologien aus dem Labor in die Anwendung zu überführen. Erste Projekte mit Universitäten, Start-ups und OEMs sind bereits angelaufen.

„Mit der WSMP®-Multichannel-Serie schließen wir eine entscheidende Lücke in der Verbindungstechnik für Quantencomputer“, so Stefan Brenner, Sales Manager, bei Rosenberger. „Unsere Kunden fordern zunehmend kompakte und dichte Lösungen – genau das liefern wir mit dieser neuen Produktplattform.“

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.rosenberger.com/de/maerkte/test-measurement/kryo-und-quantentechnologie/

Bildmaterial: (honorarfreie Verwendung bei Quellangabe „Bild: Rosenberger“):

Multichannel WSMP® Hochpräzise Komponenten für Tieftemperatur-, Vakuum- und HF-Anwendungen in kryogenen Systemen Florian Rainer und Stefan Brenner Foto: © Messe München

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rosenberger.com

Medienkontakte

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Aldo Croci Torti

Marketing Services

Hauptstraße 1

83413 Fridolfing, Deutschland

Tel. +49 8684 18 1707

aldo.crocitorti@rosenberger.com

www.rosenberger.com

Profil PR oHG

Jan Lauer

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig, Deutschland

Tel. +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com

www.profil-pr.com