Exklusive Bauplätze Letzte Chance am Meer

Nur noch zwei Baugrundtücke erschlossen ca 200 m zur Ostsee zu verkaufen – B-Plan

Auf der beliebten Insel Rügen im Seebad Glowe stehen nur noch zwei Baugrundstücke direkt am Meer ( ca 200 m ) zum Verkauf. Diese erschlossenen Grundstücke bieten die Möglichkeit zur sofortigen Bebauung und liegen in unmittelbarer Nähe zu einem weißen Ostseestrand sowie einer guten Verkehrsanbindung. Interessierte werden darüber informiert, dass die Grundstücke direkt vom Eigentümer angeboten werden.

Attraktive Lage mit unmittelbarer Meeranbindung

Die verbliebenen Grundstücke liegen in einer der attraktivsten Regionen Deutschlands – dem Seebad Glowe auf der Insel Rügen. Mit einem der schönsten Strände der Ostsee versprechen die Bauplätze eine Traumlage für zukünftige Immobilienbesitzer. Die Kombination aus natürlicher Schönheit und bequemer Erreichbarkeit macht Glowe zu einem begehrten Standort für Wohnbebauung.

Optimal erschlossen und bereit zur Bebauung

Beide Grundstücke sind bereits erschlossen, wodurch potenzielle Käufer sofort mit der Bauplanung beginnen können. Die umfassenden Baupläne erleichtern den Bauprozess erheblich. Zusätzlich bieten die Grundstücke aufgrund ihrer Lage ein hohes Potenzial für Wertsteigerungen, was besonders für Investoren von Interesse sein könnte. Diese Seltenheit auf dem Immobilienmarkt bietet eine einmalige Gelegenheit zur Verwirklichung eines Wohntraums am Meer.

Umfassende Infrastruktur garantiert Lebensqualität

Glowe überzeugt nicht nur durch seine landschaftliche Lage, sondern auch durch seine gut ausgebaute Infrastruktur. Die Nähe zu einem modernen Einkaufsmarkt, zwei traditionellen Bäckereien, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten wie Minigolf und Fahrradtouren trägt zur hohen Lebensqualität bei. Der gut erreichbare Hafen bietet maritime Stimmung und Freizeitangebote, die das ganze Jahr über Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen begeistern.

Direkte Verkaufsoption ohne Maklergebühren

Ein weiterer Vorteil dieser außergewöhnlichen Gelegenheit ist, dass die Baugrundstücke direkt vom Eigentümer verkauft werden. Dies bedeutet, dass interessierte Käufer keine Maklergebühren zahlen müssen, was den Erwerb noch attraktiver macht. Direkte Kommunikation mit dem Eigentümer gewährleistet außerdem Klarheit und Transparenz im gesamten Kaufprozess, was bei so bedeutenden Investitionen von unschätzbarem Wert ist.

Das Unternehmen hinter diesem exklusiven Angebot ist bekannt für seine langjährige Erfahrung und zuverlässige Expertise im Immobilienbereich auf Rügen. In enger Zusammenarbeit mit Gemeinde und Infrastrukturpartnern setzt es stets auf nachhaltige und wertsteigernde Entwicklungen. Potenzielle Käufer können sich auf einen transparenten und zügigen Verkaufsprozess verlassen, der durch professionelle Beratung unterstützt wird.

