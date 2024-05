Rohlik Group gewinnt internationale Auszeichnung für Eigenmarken

Prag/München, 29. Mai 2024. Die Rohlik Group, einer der führenden Online-Lebensmittelhändler in Europa, begeistert erneut bei den „International Salute to Excellence Awards“ der Private Label Manufacturers Association (PLMA). Die Organisation PLMA zeichnet regelmäßig Produkte im Bereich Eigenmarken aus. Dieses Jahr wurden gleich zwei Produkte der Rohlik-Eigenmarken honoriert: Miil BIO frische Milch 3,6 % und Kitchin grüne Erbsen.

Die jährlich von der PLMA verliehenen „Salute to Excellence Awards“ erhalten Einzelhändler für herausragende Eigenmarkenprodukte und Verpackungen. Die Produkte werden hinsichtlich Konzept, Geschmack, Verpackung und Design sowie Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet.

Die Eigenmarkenprodukte der Rohlik Group konnten sich dieses Jahr im Wettbewerb mit über 550 Produkten von 72 Einzelhändlern aus 26 Ländern durchsetzen. Bereits im letzten Jahr gewann die Rohlik Group den „Salute to Excellence“-Preis in der Kategorie Kaffee für ihre Eigenmarke Ubomi.

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung unserer Eigenmarken-Produkte mit den ‚Salute to Excellence Awards'“, sagt Petr Chvojka, Leiter Eigenmarken bei der Rohlik Group. „Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement, unseren Kunden innovative und hochwertige Produkte anzubieten. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unsere Eigenmarken zu ergänzen und die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Preis und Qualität zu erfüllen.“

Ausbau des Eigenmarkensortiments

Eigenmarken machen derzeit knapp 10 % des Umsatzes der Rohlik Group aus, und dieser Anteil wächst stetig. Kunden greifen zunehmend auf die erschwinglichen und hochwertigen Eigenmarkenprodukte zurück. Zudem sind sie nachhaltig produziert, erfüllen höchste Standards in Qualität und Verantwortung und tragen Zertifizierungen wie MSC, ASC und RFA.

Die Rohlik Group bietet neben Miil (Milchprodukte) und Kitchin (Pasta & Konserven) ein breites Portfolio an Eigenmarken: Ubomi ist die Eigenmarke für Kaffee, Dacello umfasst Wurstwaren und Aufschnitt. Unter der Eigenmarke Yutto werden Nüsse und pflanzliche Milchalternativen angeboten, Pappudia steht für Feinkost und Ready-to-Eat-Produkte. Moddia deckt Papierhygieneprodukte ab und für Tiernahrung gibt es die Linie Pauu.

Über Knuspr

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Alleinstellungsmerkmale sind die Herkunft der Produkte und die Logistik: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

Knusprs vollautomatisierte Logistikzentren dienen jeweils als einzige Umschlagplätze aller Bestellungen aus der jeweiligen Lieferregion. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – oft bereits sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen, regionalen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Über Rohlik Group

Die Rohlik Group ist einer der führenden Unternehmen für Online-Lebensmittel-Lieferdienste in Europa und wurde 2014 von Tomas Cupr in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen ist in der Tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Rumänien (Sezamo.ro), Österreich (Gurkerl.at) und Deutschland (Knuspr.de) aktiv. Rohlik besitzt seine eigene End-to-End IT-Infrastruktur, bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis sowie die frischesten Lebensmittel von lokalen Landwirten und Erzeugern. Um die große Auswahl an Qualitätsprodukten (mehr als 17.000 Artikel) zu liefern, setzt das Unternehmen weltweit führende Technologien und Logistiklösungen ein und kann in einigen Ländern ein Lieferfenster von 15 Minuten und eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten nach der Bestellung anbieten. Das Unternehmen wächst schnell und erreichte 2021 den Status eines Einhorns. Der Umsatz der Rohlik Group stieg in 2023 um 25% auf 700 Mio. Euro.

