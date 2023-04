Rockwell Automation ernennt SimPlan AG zum neuesten Bronze-Level-Systemintegrator-Partner in der EMEA-Region

Der Spezialist für Simulation, Emulation und digitale Zwillingssysteme bereichert das PartnerNetwork-Programm mit Fachwissen und Anwendungserfahrung

Düsseldorf, 13. April 2023 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die SimPlan AG Mitglied seines PartnerNetwork™ zum Bronze-Level System Integrator geworden ist.

SimPlan wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seinen Sitz in Hanau, Deutschland. Das Unternehmen leitet Projekte auf der ganzen Welt und unterstützt OEMs und Endanwender – darunter einige der größten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Automobilindustrie – bei der Einführung von Simulationen, der Einrichtung digitaler Zwillingssysteme und der virtuellen Inbetriebnahme von Steuerungssystemen. Mit umfassenden Lösungen für die Produktion, Fördertechnik – sowie für Lagersysteme verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Portfolio für das Projektmanagement in vielen Branchen und ist ein EMEA-Spezialist für die Rockwell Automation Emulate3D™ Digital Twin Software.

Qualifizierte Mitglieder des PartnerNetwork-Programms stellen eine Gruppe an branchenführenden Unternehmen dar, welche die Programmkriterien für operative Exzellenz, Anwendungserfahrung und Kundenorientierung erfüllen. Mit diesen Eigenschaften ergänzen diese die Fähigkeiten von Rockwell Automation in spezifischen Märkten und Regionen. Alle PartnerNetwork-Mitglieder haben sich zu einer aktiven, umfassenden Zusammenarbeit mit Rockwell Automation verpflichtet, um die produktivsten und kosteneffizientesten Automatisierungslösungen für ihre Kunden bereitstellen zu können.

„Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres PartnerNetwork-Programms durch SimPlan“, sagt Klaus Schwarz, Systemintegrator Program Manager EMEA bei Rockwell Automation. „Die Erfahrung von SimPlan in den Bereichen Simulation, virtuelle Inbetriebnahme und Digitalisierung bedeutet, dass ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen besonders gefragt sind. Die Kompetenz von SimPlan im Umgang mit unserer Emulate3D-Software wird die Tür zu einigen beeindruckenden Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen öffnen.“

Professor Dr. Sven Spieckermann, Mitbegründer und CEO von SimPlan, fügt hinzu: „Die Digitalisierung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise, mit welcher Unternehmen an den Betrieb herangehen – von den ersten Designkonzepten bis hin zum Ende der Lebensdauer. Simulation, Emulation und künstliche Intelligenz werden immer alltäglicher, aber wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche der Möglichkeiten gekratzt, was sie in Zukunft leisten werden. Es ist eine aufregende Zeit, diesem Netzwerk beizutreten, mit all den Möglichkeiten, die es bieten wird.“

Im Mai 2021 wurde das Rockwell Automation Systemintegrator (SI)-Programm weiterentwickelt, um den jeweiligen regionalen Geschäftsbedürfnissen besser gerecht zu werden und robuste kommerzielle und technische Unterstützung zu bieten, um die Fähigkeiten der SI zu maximieren – insbesondere im Softwarebereich. Darüber hinaus wird die Leistung stärker gewürdigt und belohnt. Unternehmen haben die Möglichkeit, den richtigen Systemintegrator für ein Projekt zu finden, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen und einen gemeinsamen Erfolg zu erzielen. Das Systemintegrator-Partnerprogramm umfasst mehr als 3.700 SIs und nutzt ebenfalls eine abgestufte Pyramidenstruktur mit Kategorien, die auf Kriterien wie Verkaufserfolg, Kompetenzen und strategische Ausrichtung auf Rockwell Automation basieren.

Für weitere Informationen über das System Integrator PartnerNetwork von Rockwell Automation oder um weitere Informationen von Ihrem lokalen Vertriebsbüro anzufordern, klicken Sie bitte hier.

Über die SimPlan AG

Die SimPlan AG wurde 1992 gegründet und ist heute der führende Dienstleister für die Simulation, Emulation von betrieblichen Abläufen in Produktion und Logistik. Auf die Leistungen der „Simulanten“ vertrauen branchenübergreifend Kunden, darunter z. B. Unternehmen aus der Automobilindustrie, dem Handel und dem Maschinenbau. Von der unabhängigen Beratung bei der Auswahl der richtigen Simulationssoftware über die IT-Integration bis hin zur professionellen Umsetzung von Simulationsprojekten – SimPlan bietet Anwendern ein Full-Service-Paket. Zum Einsatz kommen modernste Simulations-, Emulations- und digitale Zwillingstechnologien.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 26.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Bildquelle: @ Rockwell Automation