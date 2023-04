Devoteam Germany lädt ein: Tech Radar Event auf LinkedIn Live

Weiterstadt / München, 13. April 2023 – Devoteam, ein Beratungsunternehmen, das seit über 25 Jahren eine Vielzahl an Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen Transformation erfolgreich begleitet hat, veranstaltet am 18. April 2023 ab 17:30 Uhr CET zur Veröffentlichung des Tech Radars ein exklusives Online-Event über LinkedIn Live. Der Tech Radar ist einer der bedeutendsten Ratgeber für Business Leader, IT-Fachkräfte und all jene, die sich auf den Weg der digitalen Transformation begeben wollen.

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe, stellt Devoteam Germany im diesjährigen Tech Radar 150 verschiedene, hochmoderne Technologien und Innovationen vor, mit denen es möglich wird, das Digital Business auf die nächste Stufe zu bringen. Die in dem Guide enthaltenen Technologien, haben sich aufgrund ihrer Effektivität und Effizienz bewiesen und bilden ein sicheres Fundament für die DNA eines intelligenten und robusten Digitalunternehmens. Während des Online-Events geben Expertinnen und Experten der Branche wertvolle Einblicke in die zentralen Strategien und Technologien des Digital Business der Zukunft.

Technologie durch die Augen von Expertinnen und Experten sehen

Die im Tech Radar zur Verfügung gestellten Technologien und Innovationen, bilden einen Leitfaden für essenzielle Geschäftsbereiche wie Digital Business & Product, Data Driven Intelligence, Distributed Cloud, Business Automation, Trust & Cybersecurity sowie Nachhaltigkeit. Hierbei es handelt es sich nicht um eine Marktstudie – der Ratgeber dient vielmehr als eine Unterstützung bei zentralen Unternehmensentscheidungen und fungiert für Führungskräfte und Verantwortliche als Kompass, um wichtige und relevante Zukunftstechnologien zu identifizieren.

Zudem können dank dieses Leitfadens auch komplexe Herausforderungen der sich rasant weiterentwickelnden Technologiebranche gemeistert werden. Beispielsweise wird diskutiert, wie durch den Einsatz von Cloud-Infrastrukturen mehr Sicherheit geschaffen sowie mehr Agilität generiert wird und Daten effizienter genutzt werden können. Der Tech Radar basiert auf Markenbeobachtungen und Empfehlungen von über 96 branchenführenden Expertinnen und Experten sowie ihrer täglichen Arbeit und jahrelangen Erfahrung. Das Ergebnis: ein umfassendes Reservoir an digitalen Ressourcen, das auf die aktuellsten Trends, Innovationen und Technologien eingeht sowie deren diversen Applikationsmöglichkeiten aufzeigt.

Über das Programm

In spannenden Keynotes und Vorträgen von Experten von Devoteam wie Karen Auffret, Head of Strategic Marketing, Philippe Bournhonesque, Vice President Innovative Development bei Devoteam und Franck Besnard, Cloud Native Innovation Labs Director bei Devoteam, erhalten Teilnehmende wertvolle Einblicke, Tipps sowie Handlungsempfehlungen.

Im Zentrum des Events stehen Themen wie Cloud Native, digitale Transformation, Cybersecurity und weitere Innovationen und entsprechende Strategien rund um all diese Technologiebereiche und wie diese erfolgreich implementiert werden können. Zudem behandelt das Event zeit- und kosteneffiziente Maßnahmen, um die Effektivität, Sicherheit, Team-Building und Co. zu optimieren und langfristig eine robuste Unternehmensdigitalisierung zu etablieren.

„Die in dem Tech Radar vorgestellten Technologien sind Teil des digitalen Wandels. Der Einsatz von Cloud-Infrastrukturen ist daher ein strategisches Thema, auf das sich avancierte Unternehmen vorbereiten müssen. Denn in dieser Ära voller neuer Herausforderungen, sind Technologie und Unternehmensführung mehr denn je miteinander verwoben“, erklärt Philippe Bournhonesque, Vice President Innovation Development, Devoteam.

Damit gibt Devoteam Unternehmenskunden nicht nur einen Step-by-Step-Guide zur Erreichung von Digitalisierungszielen an die Hand, sondern trägt darüber hinaus auch dazu bei, dass Betriebe besser auf potenziell auftretende Herausforderungen vorbereitet sind und langfristige Erfolge erzielen. Mit dem Event zum neuen Tech-Radar Guide, hat es sich das branchenführende Beratungsunternehmen zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, den Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensdigitalisierung zu ebnen.

Weitere Details zum Event-Ablauf, allen Vorträgen und Speakern sowie das Anmelde-Formular finden Sie unter folgendem Link: https://devo.team/tr-de

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Firmenkontakt

Devoteam

Brisca Reinhardt

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

+49 89 99 38 87 24



https://de.devoteam.com/

Pressekontakt

HBI GmbH

Michelle Benesch

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 24



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Devoteam