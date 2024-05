Roch Fautch und Santiago Ribeiro in den USA

Roch Fautch und Santiago Ribeiro mit Ausstellungen in den USA

Die Künstler Santiago Ribeiro und Roch Fautch organisieren hier in den USA einige Ausstellungen, eine in der Roch-Galerie in Spokane, Washington, im Westen des Landes [die Galerie ist eine Partnerschaft im Besitz von John und Kathy Thamm], die dauern wird Die Reise findet von August bis Ende September 2024 statt, dann fahren wir im Februar 2025 nach Bisbee, Arizona, wenn die Touristensaison beginnt.

An den Ausstellungen werden weitere Künstler teilnehmen, die wir einladen. Wir warten auf die Künstlerliste.

Dann werden wir die Show auf dem Höhepunkt der Touristensaison nach Bisbee, Arizona, im Südwesten des Landes bringen und im Februar eröffnen. Bisbee ist ein einzigartiges kleines Touristenziel mit einer blühenden Kunstszene. Wir öffnen dies für alle aktuellen Mitglieder unserer Gruppe und benötigen bis Mitte Juni eine Bestätigung. Wir haben zwei Möglichkeiten: Originalwerke hierher schicken oder auch Giclee-Bilder in Museumsqualität auf Leinwand drucken. Wir haben diese Galerie als Ergänzung zu einem 120 Jahre alten historischen Gebäude im Craftsman-Stil gebaut und eine 40-Fuß-Galerie sowie einen Skulpturengarten im Freien hinzugefügt. Es ist ein wunderschöner Standort und wird im In- und Ausland beworben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie Roch Fautch direkt über den Messenger. https://www.facebook.com/Magicraftsman

Über Santiago. Er ist der Förderer des internationalen Projekts „Surrealism Now“, das 2010 in Coimbra, Portugal, begann und von der Bissaya Barreto Foundation organisiert wurde.

Über de Fautch verfügt er auch über ein Studio, in dem er exklusive Möbel, Tische, Kamine und andere künstlerische Designs für Kunden und Sammler herstellt.

Santiago Ribeiro Internationaler Surrealismus Now

Santiago Ribeiro

3030 Coimbra

