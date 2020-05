RINGSPANN nimmt Prüfstand für Druck-Zug-Kabel in Betrieb

Innovativer Duplex-Prüfstand für Tests und Testreihen

Zu den zahlreichen Produkten der RINGSPANN-Gruppe gehören unter anderem diverse Druck-Zug-Kabelsysteme. Um deren permanente Weiterentwicklung und Qualitätssicherung zu gewährleisten, hat das Unternehmen einen besonderen Prüfstand in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen Duplex-Prüfstand, der mit einer digitalen Steuerung, zwei synchron arbeitenden Hydraulikzylindern sowie einem mobilen Terminal ausgestattet ist.

Prüfstand ermöglicht die Durchführung diverser Tests

Der neue Prüfstand verfügt über eine große Arbeitsplattform mit zwei Hydraulikzylindern. Diese ermöglichen nicht nur die Durchführung von einfachen Druck-Zug- und Zugtests, sondern auch von komplexeren Testserien sowie diversen Prüfabläufen, die teil- oder vollautonom umgesetzt werden können. “Bis dato verfügen alle uns bekannten Prüfstände für Bowdenzüge und Druck-Zug-Kabel weder über die steuerungstechnische Flexibilität noch über die hohe Leistung, mit der unsere neue Duplex-Anlage aufwarten kann”, ist Geschäftsführer Christian Kny von der neuen Anlage überzeugt. Die beiden Hydraulikzylinder lassen sich präzise steuern und sorgen innerhalb der Prüfszenarien für die gewünschte Kinematik bzw. Dynamik.

Erfahrener Anbieter in der Antriebs- und Spanntechnik

RINGSPANN zählt zu den technologisch führenden Herstellern von Freiläufen, Bremsen, Welle-Nabe-Verbindungen, Überlast- und Wellenkupplungen sowie Präzisions-Spannzeugen und Fernbetätigungen. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Beratung über die Konstruktion und Entwicklung bis zur Herstellung der einbaufertigen Komponenten. Die Schulung der Kunden und ihre After-Sales-Betreuung runden das RINGSPANN-Portfolio ab. In allen Produktsparten gilt RINGSPANN als Premium-Hersteller; auf dem Gebiet der Freiläufe ist das Unternehmen internationaler Marktführer.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der RINGSPANN AG, Zug, Telefon: +41 41 748 09 00, https://www.ringpsann.ch

Seit 1944 entwickelt, fertigt und konstruiert die RINGSPANN-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg Antriebskomponenten, Spannzeuge und Fernbetätigungen und gehört heute zu den führenden Anbietern in diesen Bereichen. In sechs Fertigungswerken entstehen in den wichtigsten Regionen der Welt hochwertige Komponenten wie Freiläufe, Industrie-Bremsen, Kupplungen und Welle-Nabe-Verbindungen. Im Bereich Spanntechnik bietet das Unternehmen u. a. Präzisions-Spannfutter und -Spanndorne. Neben eigenen Produkten vertreibt die RINGSPANN AG mit Sitz in Zug u. a. ebenfalls Kegelrad- und Planetengetriebe sowie Drehgeber und Längenmesssysteme.

Kontakt

RINGSPANN AG

Daniel Jenny

Sumpfstrasse 7

6300 Zug

+41 41 748 09 00

+41 41 748 09 09

info@ringspann.ch

https://www.ringspann.ch

