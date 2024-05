Rheinwohnungsbau überträgt gesamtes Aufzugsmanagement an Aufzughelden by Digital Spine GmbH

Die Rheinwohnungsbau GmbH (RWB), mit über 6.200 Wohnungen einer der führenden Wohnungsanbieter am Standort Düsseldorf, überträgt ab Mai 2024 ihr gesamtes Aufzugsmanagement an Aufzughelden by Digital Spine GmbH. Mit der Technologie des Berliner Proptechs wird jede Aufzugsanlage digitalisiert, was unter anderem zur Vorhersage von Aufzugsstörungen dient. Dies führt zu geringeren Wartungskosten und einer verbesserten Verfügbarkeit der Aufzüge für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Mit der Digitalisierung der bestehenden Aufzugsanlagen geht die RWB einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Transformation. Der entsprechende Prozess ist seit März 2023 vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt hat die RWB den Betrieb von 13 Aufzügen an Aufzughelden by Digital Spine übertragen, um die Technologie und die Zusammenarbeit mit den Berlinern ausgiebig zu testen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann das Unternehmen große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten, um aussagekräftige Erkenntnisse über den Ist-Zustand sowie Informationen über zukünftige Störungen der Aufzüge gewinnen. Das Proptech bietet der RWB die Möglichkeit, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Ressourcen effektiver einzusetzen. Die Digitalisierung der Aufzugsanlagen kann aus folgenden Gründen nachhaltig sein:

1.Energieeffizienz: Durch die Implementierung digitaler Technologien können Aufzugsanlagen effizienter betrieben werden. Intelligente Systeme können beispielsweise den Energieverbrauch optimieren, indem sie den Aufzugbetrieb anpassen, um Leerläufe zu vermeiden oder die Energie rückgewinnen, wenn der Aufzug abwärtsfährt.

2.Predictive Maintenance: Echtzeit-Steuerungsdaten und Überwachungssysteme können frühzeitig potenzielle Probleme erkennen, bevor sie zu größeren Ausfällen führen. Dadurch können Wartungsarbeiten gezielter und effizienter durchgeführt werden, was nicht nur die Zuverlässigkeit der Anlagen erhöht, sondern auch die Lebensdauer der Aufzüge verlängert und den Bedarf an Materialressourcen reduziert.

3.Ressourcenschonung: Die digitale Vernetzung von Aufzugsanlagen ermöglicht eine optimierte Routenplanung und Auslastung, was wiederum den Energieverbrauch und den Verschleiß reduziert. Dies trägt zur Schonung von Ressourcen wie Energie und Materialien bei.

4.Verbesserte Nutzererfahrung: Digitale Technologien können dazu beitragen, die Effizienz und Sicherheit von Aufzugsanlagen zu verbessern, was zu einer insgesamt besseren Nutzererfahrung führt. Zufriedene Nutzerinnen und Nutzer neigen dazu, die Anlagen verantwortungsvoller zu nutzen, was wiederum zu einer nachhaltigeren Nutzung führt.

Nach der erfolgreichen Testphase wird nun das gesamte Portfolio, bestehend aus 106 Aufzugsanlagen, von Aufzughelden by Digital Spine übernommen. Die bisherige Umstellung erfolgte reibungslos und ohne Unterbrechung des Betriebs. Die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von zuverlässigen Aufzügen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RWB haben keine Arbeit mehr mit den Aufzugsanlagen. Zudem bringt Aufzughelden by Digital Spine Expertenwissen im Bereich Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) ein und arbeitet mit der RWB fortlaufend daran, die optimalen Lösungen für den Betrieb und das Management der Aufzugsanlagen zu erarbeiten.

Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführung bei der Rheinwohnungsbau zur erfolgreichen Partnerschaft: „Der Testbetrieb der ersten 13 Aufzugsanlagen durch Digital Spine hat schon nach kurzer Zeit neben Kostenreduzierungen auch zur Entlastung unserer technischen Abteilung geführt. Wir freuen uns diese Vorteile nun in alle Bestände zu bringen.“

Simon Vestner, Gründer und CEO der Digital Spine GmbH fügt hinzu: „Mit der Rheinwohnungsbau ist eine vertraute und erfolgreiche Partnerschaft entstanden, daher freue ich mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die Übertragung des gesamten Aufzugsmanagements an Aufzughelden by Digital Spine.“

Das im Jahr 2020 von Simon Vestner in Berlin gegründete Proptech-Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 40 Mitarbeitende und ist bekannt für seine Marke Aufzughelden. Aufzughelden ist der Innovationstreiber im Bereich des digitalen Aufzug- und Gebäudemanagements. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung innovativer IoT-Lösungen im Gebäudemanagement zur Steigerung der Effizienz basierend auf langjährigem Expertenwissen und modernster Technologie. Aufzughelden dockt direkt an der Steuerungseinheit eines jeden Aufzugs an und erfasst alle wichtigen Aufzugsdaten. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wertet die Technologie des Unternehmens die gewonnenen Informationen so aus, dass Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Aufzugs und die aktuell sowie zukünftig notwendigen Maßnahmen gezogen werden können. Insbesondere durch diese Predictive Maintenance wird das Aufzugsmanagement deutlich effizienter: Ressourceneinsatz und Aufwand werden entscheidend gesenkt, die Lebensdauer des Aufzugs gesteigert. Mittlerweile betreut Digital Spine mehr als 100 Kunden, darunter führende Bau- und Wohnungsunternehmen in der DACH-Region.

Mehr zu Digital Spine: www.digitalspine.io

