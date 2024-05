Hauptsache im Wasser – Schwimmen spielt auf der Kanalinsel Jersey eine bedeutende Rolle

Düsseldorf – Sportliche Aktivitäten im Wasser? Da fühlen sich die Jerseyianer besonders wohl. Kein Wunder, schließlich wird die Kanalinsel vom Meer umschlungen. Hier wächst man quasi mit der See auf. Und in ihr. Schon früh morgens zieht es viele Insulaner in die Wogen. Während sich mancher Urlauber noch verschlafen die Augen reibt, stürzen sich zahlreiche Einheimische bereits in die Fluten.

So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass diese Liebe zum feuchten Element in zahlreichen Schwimm-Events gipfelt. Wie beim sportlich anspruchsvollen „Swimrun“ (14. September 2024), bei dem es in Zweierteams entlang Jerseys Küstenlinie geht. Je nach gewählter Strecke heißt es 4 oder 53 Kilometer Schwimmen, Laufen und wieder Schwimmen. Da musst du fit sein.

Scheinbar gemächlicher angehen lässt es sich da bei „30 bays in 30 days“ (1. – 31. Juli 2024). Allerdings ist das tägliche Bad an einem von 30 ausgewählten Stränden auf Jersey ebenfalls kein Pappenstil. Hier braucht es Duchhaltevermögen.

Jersey-France-Challenge (13. Juli 2024) nennt sich ein weiterer Schwimm-Event, der wie der Swimrun ein Team-Wettbewerb ist. Jeweils zwei bis sechs Personen steigen (von Begleitbooten aus) abwechselnd ins Wasser, um die rund 22,5 Kilometer lange Strecke zwischen der Fliquet Bay auf Jersey und Carteret an der französischen Küste zu bewältigen. Ein Staffelrennen, das viele Sieger zählt, schließlich kommt der Erlös der Veranstaltung einem sozialen Projekt in Jersey zugute.

Über Jersey und Visit Jersey

Jersey ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste der Kanalinseln. Im Golf von St. Malo gelegen besticht sie durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Kein Wunder, befindet sich Jersey doch nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt im Ärmelkanal. Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Visit Jersey wurde im März 2015 mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in Jersey auf innovative, wirtschaftliche und effiziente Weise zu fördern. Seitdem positioniert die Marketingorganisation die Insel als vitalen Zufluchtsort für Urlauber, die eine entspannende aber gleichfalls erlebnisreiche Auszeit suchen.