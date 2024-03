Rezeption, Anmeldung und Empfang als Aushängeschild Ihres Unternehmens

Der erste Kontakt zu einem Unternehmen entsteht am und über den Empfang. Hier entwickeln sich erste Eindrücke, die sich oftmals als die entscheidendsten und hartnäckigsten für die weitere Beziehungsstruktur darstellen. Ein konsequentes, professionelles und kundenorientiertes Verhalten im Empfangsbereich gegenüber Besuchern und Gästen kann sich daher zum entscheidenden unternehmerischen Image- und Erfolgsfaktor entwickeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem sensiblen Bereich tätig sind, müssen in der Lage sein, sich schnell auf die unterschiedlichsten Situationen einzustellen und flexibel und souverän zu reagieren. Grundvoraussetzungen sind hierfür neben einem gut organisierten Arbeitsplatz eine hohe Sensibilität in der Wahrnehmung, im Einfühlungsvermögen und im Gesprächsverhalten. Ebenso notwendig ist ein sicheres, kompetentes und kundenorientiertes Auftreten.

Möchten auch Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus Rezeption, Anmeldung oder Empfang Ihre Fähig- und Fertigkeiten in diesem sensiblen Bereich optimieren und erweitern? Dann ist dieses Seminar genau das Richtige für Sie! Lernen Sie, organisatorische Abläufe im Empfangsbereich zu optimieren, sich in kürzester Zeit auf unterschiedlichste Kunden einzustellen und dabei das Richtige zu sagen und zu tun. Sie erfahren, wie Sie auch in Stresssituationen ruhig bleiben, freundliche Kompetenz ausstrahlen und die richtigen Prioritäten setzen. Durch den Besuch dieses Seminars werden Sie Ihre Sozialkompetenz erhöhen und dadurch den Empfangsbereich Ihres Unternehmens zum Imageträger und Erfolgsfaktor fortentwickeln.

Aus dem Inhalt:

Arbeitsplatzorganisation und persönliches Auftreten – Der erste Eindruck zählt

Organisation und Ablauf am Empfang

Selbstmanagement, Stressbewältigung und kundenorientiertes Verhalten

Grundregeln der Kommunikation im Empfangsbereich

u.v.m.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nächster Termin:

16.07.2024 LIVE Online-Seminar

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Weitere Informationen finden Sie online unter:

https://sdl-akademie.de/erfolgsfaktor-empfangsbereich/

Seminare für Empfang, Rezeption und Telefonzentrale

In unseren speziell auf die Anforderungen des Empfangs zugeschnittenen Seminare lernen Sie, was es heißt dem ersten Eindruck gerecht zu werden und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter persönlich und telefonisch zu betreuen und zu unterstützen.