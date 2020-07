revolt 5in1-Starthilfe-Powerbank & Kompressor

Gibt dem Pkw Starthilfe und Reifen Luft

– Kfz-Starthilfe für Motoren bis 2,4 l Hubraum

– Kompressor mit 17 bar, für Auto-, Motorrad- und Fahrrad-Reifen sowie Bälle

– Druckanzeige über Manometer

– LED-Arbeitsleuchte mit Stroboskop-Funktion

– USB-Ladeport mit 2 A: für Smartphone, Tablet-PC & Co.

– Zigarettenanzünder-Ausgang für 12-Volt-Geräte wie Kühlbox u.v.m.

Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie: Der kraftvolle Blei-Akku von revolt startet Benzin- und Dieselmotoren unabhängig von einem zweiten Fahrzeug. Einfach die Polzangen an der leeren Kfz-Batterie anklemmen.

Reifen u.v.m. mit Luft versorgen: Der leistungsstarke Kompressor pumpt platte Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen im Handumdrehen wieder auf. Dank integriertem Manometer behält man den optimalen Druck immer im Blick. Dank 3 Ventiladaptern passt es fast immer. Auch ideal im Urlaub für Luftmatratzen oder Bälle.

Smartphone, Tablet-PC & Co. laden: Die USB-Mobilgeräte lassen sich schnell und einfach mit Strom versorgen – unabhängig von Steckdosen. 9.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones um bis zu 45 Stunden. Der leistungsstarke USB-Ausgang liefert mit bis zu 2 A auch für stromhungrige Geräte genügend Energie.

12-Volt-Geräte kann man überall betrieben: Beispielsweise läuft die Kfz-Kühlbox auch beim Picknick auf der grünen Wiese weiter und man genießt kalte Getränken und Speisen.

Notfall-Licht, wenn es darauf ankommt: Die integrierter LED-Arbeitsleuchte mit 2 Leuchtmodi spendet nachts Licht und leuchtet auch dunkle Ecken hell aus. Dank Stroboskop-Funktion macht man in Notsituationen wie Autopannen auf sich aufmerksam.

– Kfz-Starthilfe mit 2 integrierten Polzangen: 300 A (current), 600 A (Spitze), ideal für Benzin-Motoren bis 2,4 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 2,0 l Hubraum

– Kompressor mit Manometer und 3 Ventil-Adaptern: maximaler Druck: 250 psi / 17 bar, ideal für Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, Bälle u.v.m.

– Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit 60 Lumen und 2 Leuchtmodi: Dauerlicht / Stroboskop

– USB-Ladeport für Smartphone, Tablet-PC, MP3-Player u.v.m.: 5 Volt, 2 A / 10 Watt

– Zigarettenanzünder-Ausgang zum Betrieb von Kfz-Kühlbox u.v.m.: 12 Volt, 10 A / 120 Watt

– Status-LEDs für Betrieb und Ladezustand

– Mobilgeräte-Ladefunktion auch während dem Laden der Powerbank

– Sicherheits-Mechanismen: Überspannungsschutz und Überladungsschutz

– Integrierter Blei-Akku mit 9.000 mAh, lädt per 230-Volt- oder 12-Volt-Netzteil

– Tragegriff für bequemen Transport

– Maße: 31 x 24 x 17,5 cm, Gewicht: 3,86 kg

– Starthilfe-Powerbank inklusive 230-Volt- und Kfz-Netzteil, 3 Ventiladaptern und deutscher Anleitung

Preis: 59,41 EUR

Bestell-Nr. ZX-3013-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3013-4260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/cahJGi32

