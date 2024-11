Das The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel erhebt sich inmitten des glitzernden Wassers des arabischen Golfs und ist ein wahrer Leuchtturm des Luxus und des Wohlbefindens. Dieses Fünf-Sterne-Resort liegt auf der berühmten Palm Jumeirah, genauer gesagt auf der Ostseite, und bietet eine unvergleichliche Mischung aus tadellosem Service, ganzheitlichen Wellness-Erlebnissen und einer atemberaubenden Lage am Strand.

Visionäre Führung und exzellentes Management:

Der Erfolg und der Ruf des Retreat Palm Dubai sind eng mit der visionären Führung des Geschäftsführers der Gruppe, Herrn Sumair Tariq sowie des Hoteldirektors, Herrn Samir Arora, verbunden. Ihre Weitsicht und ihr Engagement für Exzellenz haben das Hotel zu einer der gefragtesten Adressen in Dubai gemacht. Sie haben einen Zufluchtsort geschaffen, der nicht nur Luxus bietet, sondern auch einen Ort, an dem die Gäste körperliche und geistige Erholung finden können.

An der Spitze des operativen Managements steht der stellvertretende Geschäftsführer Emanuele Raffuzzi. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Hotelbranche und seinem täglich unermüdlichen Einsatz für höchste Standards in der Gastfreundschaft hat Raffuzzi maßgeblich dazu beigetragen, dass jeder Aufenthalt im The Retreat Palm Dubai zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Seine Leidenschaft für Details und Service spiegelt sich in jedem Bereich des Hotels wider.

Eine Wellness-Oase der Extraklasse:

Das Retreat Palm Dubai hat sich als erstes ganzheitliches Wellness-Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Namen gemacht. Das Hotel legt besonderen Wert auf das Wohlbefinden seiner Gäste und bietet maßgeschneiderte Programme zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Das Rayya Wellness Spa ist das Herzstück des Resorts und verfügt über hochmoderne Einrichtungen wie luxuriöse Behandlungsräume, Saunen, Dampfbäder und einen Infinity-Pool mit Blick auf den Ozean.

Professionelle Therapeuten bieten eine Vielzahl von Behandlungen an, die traditionelle Heilmethoden mit modernen Techniken kombinieren. Von revitalisierenden Massagen und Entgiftungsprogrammen bis hin zu Yoga- und Meditationskursen findet jeder Gast etwas, das seinen Bedürfnissen entspricht und ihm dabei hilft, neue Energie zu tanken und sich vollkommen zu entspannen.

Kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack:

Das kulinarische Angebot im The Retreat Palm Dubai ist ebenso vielfältig wie exquisit. Die Restaurants des Hotels konzentrieren sich auf frische, lokale Zutaten und bieten gesunde, aber köstliche Gerichte. Das Vibe Restaurant serviert internationale Küche mit Live-Kochstationen, die ein interaktives Speiseerlebnis bieten. Für alle, die authentische türkische und arabische Küche probieren möchten, ist das Bait Al Nakhla der richtige Ort. Hier werden traditionelle Gerichte in einem stilvollen Ambiente präsentiert, das die reiche Kultur des Nahen Ostens widerspiegelt.

Die Ripples Pool Bar und das Chapters Cafe bieten leichte Snacks und erfrischende Getränke, perfekt für einen entspannten Nachmittag am Pool oder einen gemütlichen Abend mit Blick auf die glitzernde Skyline von Dubai.

Einzigartige Lage und Erreichbarkeit:

Die Lage des Hotels direkt am Strand ermöglicht es den Gästen, den privaten Sandstrand und das kristallklare Wasser des Arabischen Golfs in vollen Zügen zu genießen. Die Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Dubais macht das Retreat Palm Dubai zu einem idealen Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt. Ob Shopping in den luxuriösen Einkaufszentren, kulturelle Ausflüge oder Wüstenabenteuer – alles ist leicht zu erreichen.

Als Teil der renommierten ACCOR-Hotelgruppe profitieren Gäste außerdem von den hohen Standards und dem globalen Netzwerk eines der weltweit führenden Hotelunternehmen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.TheRetreatPalmDubai.com.

Ein Ort der Harmonie und Inspiration:

Das Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel verkörpert die perfekte Symbiose aus Luxus und Wellness. Das Hotel bietet Reisenden aus aller Welt einen unvergleichlichen Rückzugsort.

Hier werden die Gäste nicht nur verwöhnt, sondern auch zu einem gesünderen und ausgeglicheneren Lebensstil inspiriert. Das Hotel setzt neue Maßstäbe in der Hotellerie und bestätigt Dubais Ruf als Reiseziel für anspruchsvolle Reisende, die außergewöhnliche Erlebnisse suchen.

Fazit und sachliche Bewertung:

Wer einen Ort sucht, der Luxus, Wellness und herzliche Gastfreundschaft vereint, ist im The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel genau richtig. Erleben Sie eine Welt der Entspannung und lassen Sie sich von der Magie Dubais verzaubern – ein unvergessliches Erlebnis dank der hervorragenden Führung und des visionären Ansatzes der Eigentümer.

Die „Berliner Börsen-Zeitung“, auch „BBZ“ genannt, erschien erstmals am 01. Juli 1855 und wurde vor 168 Jahren im Juli 1855 von Hermann Killisch-Horn (1821-1886) als Wirtschaftszeitung im historischen Zentrum Berlins gegründet. In ihrer Ausrichtung und Berichterstattung als liberalkonservative Wirtschafts- und Finanzzeitung berichtet die „Berliner

Börsen-Zeitung“ rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch) vor allem über das tägliche Marktgeschehen, Themen aus der Wirtschafts- und Finanzbranche sowie weltweit aus allen Finanzzentren.

—

The „Berliner Börsen-Zeitung“, also known as „BBZ“, was first published on 1 July 1855 and was founded 168 years ago in July 1855 by Hermann Killisch-Horn (1821-1886) as a business newspaper in the historic centre of Berlin. As a liberal-conservative business and finance newspaper, the Berliner Börsen-Zeitung provides reporting on market developments, topics from the business and finance industry, and news from financial centres around the world in six languages (German, English, Spanish, French, Italian and Portuguese) 24 hours a day, seven days a week.

Firmenkontakt

BERLINER BÖRSEN ZEITUNG

Anja Schneider

Unter den Linden 21

10117 Berlin

+49 30 2092 40 45

+49 30 2092 42 00



https://www.BerlinerBoersenZeitung.de

Pressekontakt

BERLINER BÖRSEN ZEITUNG

Anja Schneider

Unter den Linden 21

10117 Berlin

+493020924045

+493020924200



https://www.BerlinerBoersenZeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.