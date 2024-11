Optimisten sind teamfähiger

Auszeichnung mit Exellence- Award für Rede über Optimisten beim 20. internationalen Speaker Slam

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam am 7.11.24 in Mastershausen statt.

SPEAKER – WAS?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem sich Speaker-Slam Redner mit ihren persönlichen Themen messen.

Die besondere Herausforderung: Die SprecherInnen haben nur wenig Zeit, ihr Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie stehen, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeisterte mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Auf 2 Bühnen traten 146 Redner aus 18 Nationen auf. Eine professionelle Jury wählte unter allen Teilnehmern die Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Stella Reichmann aus Langen mit ihrer Rede „Optimistisch glücklich sein“ teilgenommen. Dabei konnte sie mit Witz und Charme nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit ihrer Bühnenperformance begeistern und wurde mit einem der begehrten Exellence- Awards ausgezeichnet. Feedback von Expertenscout Josua Laufer: „Du bist eine Botschafterin für Optimismus und gehörst auf die Bühne!“

Aufgrund ihrer guten Leistung wurde sie von Hermann Scherer für den Internationalen Speaker Slam 2025 in New York gebucht.

Wenn es um das Thema „Welche Menschen sind gut für ein Team?“ geht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und noch viel mehr Missverständnisse. „Optimisten“ sagen die einen, „Realisten“, meinen die anderen. Doch was ist nun richtig?

Als Expertin für Optimismus weiß Stella Reichmann genau, worauf es ankommt und sagt: „Optimisten sind teamfähiger“

Ihre berufliche Laufbahn begann die 59-Jährige als Pädagogin. Dort entflammte ihre Leidenschaft, Menschen zu unterstützen.

Sie brannte regelrecht darauf, Menschen stark und selbstbewusst zu machen und ihnen die Vorteile zu zeigen, optimistisch zu sein.

Stella Reichmann ist nicht nur als Pädagogin tätig, sondern ist auch auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und spricht regelmäßig vor hunderten Zuschauern darüber, wie Optimismus zu mehr Erfolg und Zufriedenheit führt.

Sie vertritt die These, dass Optimismus fünf große Vorteile mit sich bringt.

Für alle Firmen und Verbände und Teams hat Stella Reichmann als Expertin hier die fünf wichtigsten Tipps für eine produktivere Arbeitsatmosphäre zusammengetragen:

1. Motivation: Optimismus hilft, Herausforderungen mit einer positiven Einstellung zu begegnen und motiviert, auch in schwierigen Situationen weiterzumachen.

2. Problemlösung: Optimisten sind eher bereit, neue Ideen auszuprobieren und Lösungen zu finden, ohne sich vor Misserfolgen zu fürchten.

3. Zusammenarbeit: Optimisten sind offener und kooperativer, was die Teamarbeit stärkt und die Kommunikation verbessert.

4. Vorbildfunktion: Optimistische Personen inspirieren andere, ebenfalls positiv zu denken, was die gesamte Teamdynamik stärken kann.

5. Stressreduktion: Ein positiver Blickwinkel hilft, Stress im Team zu mindern, schwierige Situationen mit Zuversicht zu meistern und gesünder zu bleiben.

Und wenn manche Menschen argumentieren, dass Optimisten in Teams weniger realistisch sein können, da sie potenzielle Risiken oder Probleme unterschätzen, gibt Stella Reichmann zum Abschluss zu bedenken: „Das Wichtigste ist doch, dass Teams gut zusammenarbeiten. Denn eines ist sicher: „Gemeinsam ist man stärker“.

Sternenriesin, unter der Leitung von Stella Reichmann, ist ein angesehenes Unternehmen in der DACH-Region, das inspirierende Keynotes und umfassendes Life-Coaching zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Optimismus bietet. Stella Reichmann, als erfahrene Keynote-Speakerin und Life-Coach, unterstützt Einzelpersonen und Teams dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ein erfülltes Leben zu führen.

Die Mission von Sternenriesin ist es, das Selbstvertrauen zu stärken, Teamgeist zu leben, Optimismus zu entwickeln und das Bewusstsein für die eigenen Stärken zu schärfen. Durch inspirierende Vorträge und praxisorientiertes Coaching werden Motivation gefestigt, Resilienz gestärkt und die Eigenverantwortung gefördert, sodass die Klient das Glück im Alltag bewusst erkennen und erleben können.

Stella Reichmann bereichert mit ihrer einzigartigen Art, neue Perspektiven zu schaffen und Impulse zu setzen, die Zuhörer und Teilnehmenden nachhaltig und tiefgehend.

