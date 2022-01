Resilienztraining auf dem Segelboot

Trainieren Sie Ihre Resilienz in einer außergewöhnlichen Situation

Resilienz, also die innere Stärke im Umgang mit Krisen, ist vor allem in der heutigen Zeit, in der der Stresspegel ständig steigt, äußerst wichtig. Nur wer mit einem gesunden Maß an Resilienz ausgestattet ist, kann ein gutes Leben führen und auch nach Krisen schnell wieder auf die Beine kommen.

Doch was tun, wenn Sie nicht von Geburt an mit Nerven wie Drahtseilen ausgestattet sind?

Ganz einfach: Lernen Sie, resilient(er) zu werden. Das ist auch als Erwachsene*r noch möglich. Entweder in einem “normalen” Kurs, in einem Online-Seminar oder auch auf einem Segelboot – letzteres zumindest bei uns. Denn wo trainiert sich innere Kraft und Stärke besser als unter außergewöhnlichen und herausfordernden Umständen, wie es sie beispielsweise auf einem Segelschiff gibt? Dadurch haben Sie Gelegenheit, die im Kurs erprobten und durchgesprochenen Strategien gleich in der Praxis anzuwenden. So macht das Lernen Spaß!

Unser Resilienztraining, welches wir für Erwachsene konzipiert haben, zielt darauf ab, die eigene momentane Krisenkompetenz zuerst einzuschätzen und anschließend zu stärken. Neben der Analyse Ihres bisherigen Verhaltens in kritischen Lebensphasen stehen vor allem die Aktivierung innerer Kraftquellen und der Erwerb von Bewältigungsstrategien für den Alltag im Mittelpunkt.

Daher lernen Sie in unserem Resilienztraining unter Segeln:

– bei Hindernissen und Schicksalsschlägen konstruktive Bewältigungsstrategien anzuwenden

– Krisen zu überwinden und an ihnen durch persönliche Stärke zu wachsen

– Ihre Stimmungen zu steuern und sich in Balance zu bringen

– Wege zu mehr Akzeptanz von widrigen Umständen zu finden

– Ihre inneren Kraftquellen zu erkennen

– mehr Einfluss auf Ihre berufliche und persönliche Zukunft zu nehmen

– die direkte Verbindung zwischen Resilienz und körperlichem und seelischem Wohlbefinden zu erkennen und darauf Einfluss zu nehmen.

Dazu stechen wir 2022 mehrmals zu verschiedenen Terminen und mit verschiedenen Traditionsseglern in See. Schauen Sie gleich auf unserer Website vorbei und merken Sie sich Ihren Lieblings-Termin vor.

Dieses Seminar gibt es übrigens auch als Bildungsurlaub. Weitere Infos dazu erhalten Sie ebenfalls auf unserer Website: Resilienztraining auf dem Segelboot.

Und falls Sie noch nie gesegelt sind: Keine Angst! Bevor wir in See stechen, erhalten wir natürlich eine ausführliche Einweisung, denn die Manöver auf See, die sich im Übrigen immer wunderbar in den Unterrichtsplan einfügen, werden von uns (also Ihrem Dozenten, Ihnen selbst und Ihren Mit-Teilnehmern) gemeinsam durchgeführt!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

