TTPCG® erlangte bestes Prüfergebnis

Pawtucket, 29.01.2022 – Im Zeitraum Dezember 2021 bis Januar 2022 nahm sich die Prüfstelle CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island die Leistungen vom Services der TTPCG® von der Werbung bis zur Kundenleistung unter eine kritische Lupe. Vorab schon, das Ergebnis dieser kritischen Prüfung ist beeindruckend.

Darum werden grosse Unternehmen kritisch geprüft

Der 1934 in Winsted, Litchfield County, Connecticut geborene Verbraucheranwalt und Politiker Ralph Nader lehrte US-Autobauern das Fürchten. 1965 veröffentlichte Nader sein Buch Unsafe at Any Speed, in dem er argumentierte, dass viele US-amerikanische Automobile speziell die von General Motors Konstruktionsschwächen aufwiesen. Nader kritisierte den mangelnden Schutz von Passagieren in sich überschlagenden Cabriolets. Das Buch hatte Anhörungen im Kongress und eine Reihe von Gesetzen zur Folge, welche zur Verbesserung der Sicherheit von Kraftfahrzeugen beitragen sollten. 1995 wurde CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island gegründet. Im Gegensatz zu dem Verbraucheranwalt Ralph Nader setzt sich CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island für die Qualität von Dienstleistern jedes Geschäftsbereichs ein. Es werden nur Unternehmen geprüft, welche auf Grund ihrer Grösse Märkte beherrschen.

Zum Jahresende 2021 und Beginn des Jahres 2022 wurde TTPCG® geprüft

TTPCG® ist ein praktisch weltweit agierender Konzern mit Verwaltungssitz im Bundesstaat Delaware. Tochtergesellschaften und Franchiseunternehmen gibt es auch auf weiteren Kontinenten. Der Aufgabenbereich dieser bei United States Patent and Trademark Office eingetragenen Marke des Konzerns Taylor Group ist Service für Singles im Arbeitsbereich Partnervermittlung.

Wie ehrlich ist die Werbung

Insbesondere bei Konzernen wird die Werbung sehr genau untersucht. Finanzkräftige Firmen können mit Werbung den Markt beherrschen und auch beeinflussen. Daher wurde die Werbung von TTPCG® sehr genau auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft. TTPCG® stellt die partnersuchenden Nutzer seiner Dienste mit Bild und Personenbeschreibung im Internet vor. Auch wird an die jeweiligen Interessenten ein Video gesendet, welches den Single zeigt, an dem der Interessent sein Interesse bekundet hat. Zum Schutz der Dienste Nutzer werden der Vorname und der Wohnort geändert. Die Tester von CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island prüften ganz genau, ob die Fotos und die Videos tatsächlich den Single darstellen, auf den Interessenten reflektierten. Dazu wurden 6 Tester Kunde von TTPCG® und alle 6 Tester wollten einen in der Werbung präsentierten Single kennenlernen. Zum Test wurden die Wohnorte Padanaram, Massachusetts – Ferndale, California – Seward, Alaska – Phoenix, Arizona – Detroit, Michigan – Montgomery, Alabama ausgewählt. Der Test dokumentierte beeindruckend die ehrliche Werbung des Konzerns. Alle 6 Tester erhielten die gewünschte Person als aktiven Partnervorschlag aus der Werbung. Die Tester wollten auch von den Beratern wissen, ob eine Übereinstimmung der eigenen Profile zu den Personen aus der Werbung besteht. Alle Angaben der Berater zur Übereinstimmung der eigenen Profile zu den Personen waren sehr korrekt.

Wie funktionieren Beratung und Kundensupport

Auch diese Punkte der Qualitätsprüfung absolvierte TTPCG® mit Bestnoten. Die 6 Tester-Beratungen wurden von 4 Damen und 2 Herren durchgeführt, die Franchisenehmer der Taylor Group sind. Alle 6 Beratungen waren sehr ehrlich und zeigten das umfangreiche Produktwissen der TTPCG® Berater auf. Bereits das Testteam von Bob Seluchi – tester customer service testete im Auftrag des Magazin Couple in everyday life im Jahr 2019 den TTPCG® Kunden Support auf Herz und Nieren. Das TTPCG® Kundenteam konnte sehr stolz darauf sein, die höchstmögliche Punktzahl von 50 Punkten als Testergebnis erreicht zu haben. Auch das Tester Team von Bob Seluchi fühlte dem TTPCG® Kundenteam rund um die Uhr auf den Zahn. Bewusst wurden sinnlose und verzichtbare Fragen gestellt. Jede Frage beantwortete das TTPCG ® Kundenteam schnell, freundlich und mit der gebotenen Höflichkeit. Genau dieses positive Ergebnis konnten die 6 Tester von CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island ebenso 2021 und 2022 feststellen.

Das Matching zeigt bei TTPCG® Persönlichkeiten perfekt auf

Jeder der 6 Tester erkannte seine Persönlichkeit in seinem Matching Profil. Der Weg zu seinem künftigen Lebenspartner sollte individualisiert sein. Sämtliche Tools, welche TTPCG® seinen Nutzern bieten kann, sind von hoher Individualität geprägt und zur schnellen, sicheren und unkomplizierten dazu preiswerten Partnervermittlung bestens geeignet. Der Vorstand von TTPCG dating services® ist sehr stolz darauf, die Prüfung von CERTIFICATION FOR SERVICES SOLUTIONS PROVIDENCE Rhode Island bestens bestanden zu haben und dass sich den Testern kein einziger Punkt der Kritik aufzeigte.

