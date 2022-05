Rentenfalle Altersarmut – Rücklagen frühzeitig bilden

Wenn die Rente im Alter nicht reicht: So schließen Sie Ihre Rentenlücke durch einen Immobilien Teilverkauf!

Der Wunsch vieler Silver Ager den derzeitigen, gut situierten Lebensstandard in der Rente zu halten und das Alter in vollen Zügen zu genießen, bleibt für viele unerfüllt. Zahlreichen Studien zufolge sind rund 36 % der über 65-Jährigen voraussichtlich nicht in der Lage, die notwendigen Rücklagen für ein erfülltes Rentnerdasein zu bilden (Focus-Umfrage 12/2021). Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. rechnet schon heute jeder Dritte mit finanziellen Problemen. Die derzeit steigenden Kosten in allen Lebensbereichen infolge der wirtschaftlichen und politischen Ereignisse bestärken diesen finanziellen Abwärtstrend. Es ist mit einer weiteren Verschlechterung und einem Anstieg der Altersarmut zu rechnen. Damit der Ruhestand nicht zur Krise wird, informiert die HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH über den Immobilien Teilverkauf als Altersvorsorge für einen glücklichen neuen Lebensabschnitt.

Altersarmut: Wie groß ist Ihre Rentenlücke wirklich?

Trotz der finanziellen Ängste vor einem Leben am Existenzminimum berechnen die wenigsten Betroffenen ihre tatsächliche Rentenlücke im Alter. Vielen wird das Rentendefizit erst dann bewusst, wenn es bereits zu spät ist. Bei jedem Fünften liegt die Altersrente laut Bundessozialministerium (01/2022) im Schnitt unter 500,00 € im Monat. Frauen sind meist noch stärker betroffen. Hinzu fallen mögliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten für ein altersgerechtes Wohnen an, oder das Erfüllen von Lebenswünschen, die während der Berufstätigkeit nicht möglich waren.

All dies stellt Neurentner vor bisher nie da gewesene Probleme. Der freudig erwartete Ruhestand wird zum Albtraum, noch bevor er gestartet ist. „Für viele Menschen ist das Ergebnis alarmierend. Trotz eines hohen Einkommens und Lebensstandards liefert die gesetzliche Rente abzüglich aller laufenden Kosten nicht das gewünschte Finanzpolster, um große Sprünge zu machen oder nicht planbare Investitionen zu tätigen.“, erklärt Theo Egenolf, Geschäftsführer der HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH. Umso wichtiger ist die frühzeitige Berechnung der eigenen Renten- bzw. Vorsorgelücke. Diese bringt Aufschluss über die Differenz des letzten Berufseinkommens und der gesetzlich bezogenen Rente. Daneben fließen weitere Faktoren wie zum Beispiel zusätzliche Einnahmen aus betrieblichen oder privaten Vorsorgemaßnahmen in die exakte Errechnung mit ein.

Die eigene Immobilie als beliebte Altersvorsorge

Im vergangenen Jahr waren rund ein Viertel aller über 80-Jährigen von der Altersarmut betroffen, so das Deutsche Zentrum für Altersfragen DZA (Studie „Hohes Alter in Deutschland“, 2021). Viele Rentner fühlen sich in ihrer Situation allein gelassen. Kreditinstitute verwehren aufgrund niedriger Renten oder einem vorangeschrittenen Alter meist ihre Hilfe. Was bleibt, sind Überforderung und Ungewissheit. Dabei liegt die Lösung für viele so nah, – genauer gesagt in den eigenen vier Wänden. Immer häufiger gerät das eigene Vermögen, zum Beispiel gebunden in Eigenheim und Eigentumswohnung, in Vergessenheit. „Unsere Kunden schildern uns häufig, dass ihnen das Vorsorgepotenzial ihres Eigenheims völlig fremd ist. Sie wissen nicht, wie sie ihr gebundenes Kapital freisetzen können und haben Angst, ihren Altersruhesitz zu verlieren.“, bestätigt Steffen Löw, Geschäftsführer der HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH.

Der Immobilien Teilverkauf setzt die Immobilie als Sicherheit ein, ist aber von einer klassischen Hypothek zu unterscheiden. „Diese Angst ist völlig unberechtigt. Das Modell eines Immobilien Teilverkaufs ist nicht neu und hat sich als spannende Altersvorsorge durchgesetzt. Das Beste daran ist, dass sich für die Eigentumsbesitzer nichts verändert, ihnen aber liquide Mittel zur Verfügung stehen.“, so Löw weiter.

Präventiv handeln mit einem Immobilien Teilverkauf

Um den eigenen Lebensstandard zu halten und sich finanzielle Freiheiten einzuräumen, müssen Rentner einer möglichen Altersarmut präventiv vorbeugen. Ein Immobilien Teilverkauf vereint all die Freiheiten eines erfüllenden Ruhestandes und ermöglicht ein abgesichertes Altern in den eigenen vier Wänden. Das Herzstück dieses Finanzierungsmodells ist das lebenslange Nießbrauchrecht der Eigentümer. Alte Gewohnheiten bleiben unberührt und das eigene Zuhause kann weiterhin uneingeschränkt bewohnt werden.

Bei der Frage, ob ein Immobilien Teilverkauf zum Tragen kommt, sucht das Expertenteam der HausVorsorge bewusst einen direkten und persönlichen Austausch mit den Betroffenen. „Wir beziehen unsere langjährige Immobilienerfahrung und unser Wissen aus dem Bereich der Immobiliengutachten mit in unsere Beratung ein. Im gemeinsamen Gespräch gehen wir auf die Lebenssituation ein und skizzieren die wichtigsten Kennzahlen, die bei einem Teilverkauf zum Tragen kommen – vom Nießbrauch über das monatliche Nutzungsentgelt bis hin zu einem möglichen späteren Verkauf. Interessenten können unter www.hausvorsorge.com/rechner/ eine Vorabprüfung durchführen und ihre Wunschauszahlung berechnen.

Die HausVorsorge Immobilienbeteiligungs GmbH ist ein regionaler, aber auch über die Region hinaus tätiger Experte im Bereich Immobilien Teilverkauf von privatem Wohneigentum. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2020 durch Theo Egenolf und Steffen Löw. Die beiden studierten Wirtschaftswissenschaftler verfügen über einen hohen Grad an Fachwissen und ergänzen sich in ihren Funktionen als Geschäftsführer und Kundenberater. Theo Egenolf ist Experte mit drei Jahrzehnten Vertriebserfahrungen, insbesondere auf dem Immobilienmarkt. Steffen Löw ist zertifizierter Sachverständiger für Markt- und Beleihungswertermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die partnerschaftliche und transparente Zusammenarbeit zwischen der HausVorsorge und den Kunden umfasst ein unverbindliches Beratungsgespräch, die Begutachtung des Eigenheims, individuelle Vertragsabstimmungen, die notarielle Beurkundung und die Sofortauszahlung des Wunschbetrags aus dem Immobilien Teilverkauf.

Weitere Informationen unter www.hausvorsorge.com