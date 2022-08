Regional Solar verzeichnet einen massiven Ansturm von Kunden auf Solaranlagen und Speichertechnologien.

Trotz der weltweiten Produktknappheit kann Regional Solar weiterhin mit Bestpreisen Solaranlagen und Speicher ausliefern.

Die Energiemärkte stecken seit der Ukraine-Krise in einem absoluten Chaos. Glücklicherweise haben sich regionale Solaranbieter wie Regional Solar die letzten Jahre durchgesetzt und können nun den leergefegten Markt fortlaufend beliefern. ,,Der Fachkräftemangel macht einigen Unternehmen zu schaffen, wer rechtzeitig angefangen hat, Personal auszubilden, ist in diesen Zeiten der großen Nachfrage vorbereitet“, so der Inhaber Manuel Rust. Regional Solar bietet seinen Kunden den Vorteil, des Rundum Sorglos-Services, immerhin handelt es sich bei Solaranlagen um Technologien an denen nur Experten Handanlegen sollten.

Experten sehen einige Aspekte einer eigenen Solaranlage klar vorteilhaft hervorstechen.

Vorteil 1 – Solar kann Ihre Stromrechnung senken.

Vorteil 2 – Es schützt Sie vor steigenden Strompreisen.

Vorteil 3 – Solarmodule halten lange Zeit.

Vorteil 4 – Solarmodule sind sehr wartungsarm.

Vorteil 5 – Solar ist günstiger als Sie denken.

Vorteil 6 – Solar liefert konstante und messbare Rendite.

Regional Solar mit einem Versprechen.

Sparen Sie 80 % der Stromkosten mit Regional Solar. Die Strompreise in Deutschland sind die zweithöchsten in Europa. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Strompreis mehr als verdoppelt und wird in den nächsten 30 Jahren weiter ansteigen.

Mit der eigenen Photovoltaikanlage erzeugen Sie nicht nur kostengünstigen Strom, sondern werden unabhängiger von Ihrem bisherigen Stromanbieter und den steigenden Strompreisen!

