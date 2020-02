Regenabweiser für Auto entscheidet über Leben und Tod

carron Anti-Rain Regenabweiser Scheibenpolitur erhöht mit abweisendem Lotuseffekt die Sicherheit

Bei Nacht und Regen kann die Sicht im Auto erheblich eingeschränkt sein. Ein guter Scheibenwischer oder eine mit Regenabweiser versiegelte Frontscheibe kann Sicht und Sicherheit deutlich erhöhen.

Mit carron Anti-Rain Regenabweiser Scheibenpolitur kann die Autoscheibe bzw. Frontscheibe in ein wasser- und schmutzabweisendes Schutzschild verwandelt werden. carron Anti-Rain Regenabweiser ist ein professionelles Set zur Versiegelung von Glasscheiben und wird in Deutschland hergestellt. Mittels aufeinander abgestimmtem 2-Komponenten System versiegelt man die Frontscheiben mit einer wasserabweisenden Schutzschicht und dem bekannten Lotuseffekt. Die schützende und elastische Barriere, welche die Glasoberfläche glättet, ermöglicht eine bessere Sicht bei Regen, brillante Sicht bei Nacht und kann somit die Sicherheit im Auto entscheidend erhöhen.

Mit der Zeit bilden sich durch den Scheibenwischer, Waschstraße und Umwelteinflüsse Mikrokratzer auf der Frontscheibe. carron Anti-Rain Scheibenpolitur für Ihre Windschutzscheibe versiegelt diese Fehlerstrukturen und stattet die Glasflächen mit einer hauchdünnen adhäsiven Schutzschicht aus. Durch geringere Haftreibung bzw. erhöhten Kontaktwinkel wird Wasser und Schmutz durch den abgewiesen. Das wird auch umgangssprachlich mit Lotuseffekt bezeichnet.

Die gründliche Reinigung der Frontscheibe vor der Versiegelung ist wichtig, damit der Anti-rain Regenabweiser eine dauerhafte Oberflächenbindung eingehen kann. Daher enthält das carron 2-in-1 Versiegelungs-Set einen speziellen auf die Frontscheibe abgestimmten Spezialreiniger. Der Reiniger befreit die Autoscheibe gründlich von Verunreinigungen und Fett.

Im zweiten Schritt wird die regenabweisende Scheibenpolitur Versiegelung aufgetragen. carron Anti-Rain macht sich die Eigenschaften von Silikonöl zunutze. An den freien Außenelektronen des Siliciums hängen Reste R, welche zumeist organische Reste sind, aber auch Halogene sein können. Also hat Silikonöl sowohl einen organischen wie auch einen anorganischen Anteil. Silikonöl ist eine klare, farblose, ungiftige, neutrale, geruchslose, geschmacklose, temperaturstabile und vor allem hydrophobe (also wasserabweisende) Flüssigkeit. Im carron Anti-Rain Regenabweiser wird Silikonöl, abgestimmt mit einem Glas-Spezialreiniger verwendet, um die wasserabweisende Wirkung zu optimieren und für eine längere Zeit herzustellen.

carron® ist die Marke für Nanoversiegelung für Auto Frontscheiben und PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotus-Effekt made in Germany. Die Philosophie von carron® ist es, Produkte anzubieten, die das Leben einfacher machen und die für Gesundheit und Umwelt unbedenklich sind. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. Carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. Carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

