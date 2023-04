REFRESH-Schülerwettbewerb – Die Gewinner

EU-Initiative für gesundes Obst verlost fünf Laptops für Schüler

Fünf Schülerinnen und Schüler konnten am Freitag in Bremen ihre neuen Laptops in Empfang nehmen, die sie beim Wettbewerb von REFRESH YOUR LIFE gewonnen hatten. Die REFRESH-Initiative, die von der EU finanziert wird, informiert und bewirbt europäisches Obst und Gemüse im deutschen, polnischen und tschechischen Binnenmarkt.

SchülerInnen aus Deutschland hatten die Möglichkeit, an dem Wettbewerb teilzunehmen, indem sie einen speziell entworfenen Fragebogen ausfüllten, der ihnen auf lustige und informative Weise half, mehr über köstliches europäisches Obst und Gemüse zu erfahren.

In einer öffentlichen Verlosung wurden unter allen TeilnehmerInnen, die die Fragen richtig beantwortet hatten, fünf Gewinner ermittelt, die ihren Preis, einen fantastischen brandneuen Laptop, jetzt erhielten.

Das Projekt „REFRESH“ umfasst die Durchführung von Informations- und Werbemaßnahmen für frisches Obst und Gemüse auf dem deutschen, polnischen und tschechischen Binnenmarkt. Dieses Programm zielt darauf ab, das positive Image europäischer Produkte zu verbessern und das Produktbewusstsein zu steigern, um so den Verbrauch von frischem Obst und Gemüse auf diesen Märkten zu erhöhen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.refreshyourlife.eu

Obst aus Europa besser zu positionieren, weil dies nachhaltiger ist als Importe aus Asien oder Südamerika, ist das Ziel der drei Kampagnen GET A FRUIT, REFRESH YOUR LIFE und GREEN LIFE, die von der Europäischen Union gefördert werden. Je nach Saison werden verschiedene Obstsorten und Gemüsesorten im Handel promotet. Bei den Promotions werden die drei Initiativen seit zwei Jahren von Bonsai Sales & Food Service unterstützt.

Portrait

