Rednerbranche begeht am 14. März den ersten Professional Speakers Celebration Day

Die Global Speakers Federation – kurz GSF – hat für 2023 den ersten Professional Speakers Celebration Day annonciert. Der globale Rednerverband und seine 17 angegliederten Länderverbände möchten von nun an, jeweils am 14. März, einen weltweiten Jahrestag begehen, um auf die Attraktivität und Relevanz des Berufsbildes Professional Speaking hinzuweisen.

Vom Mitbegründer der US-amerikanischen National Speakers Association ist ein wichtiger Leitsatz für die Branche überliefert: „Don“t worry about how we divide up the pie. Let“s just make a bigger pie!“ (zu Deutsch: „Macht euch keine Sorgen darüber, wie wir den Kuchen aufteilen. Lasst uns einfach den Kuchen größer machen!“). Im Mittelpunkt seines Mottos steht also der Kuchen, der für alle größer werden soll, der Pie. Und „Pie“ wird im angloamerikanischen Sprachraum genauso ausgesprochen wie die Zahl Pi. In seiner Schreibweise entspricht das Datum den ersten drei Ziffern der Zahl Pi: 3/14 = 3,14 = 14.03. So fiel die Wahl auf den 14. März als geeigneten Tag.

Mehr als 5.000 Redner und Rednerinnen aus 30 Ländern engagieren sich in 17 regionalen Associations sowie der Virtual Speakers Association International (VSAI) vor allem ehrenamtlich für die qualitative und quantitative Stärkung der globalen Speaking Community. Professionell Vortragende sind häufig auch treibende Kräfte hinter sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bewegungen. Eine besondere Bedeutung kommt der professionellen Rede auch im Businesskontext zu, weil nahezu kein Firmenevent, keine Mitarbeiterversammlung, keine Kundenveranstaltung ohne Vortragsredner und -Rednerinnen auskommt. Der Professional Speakers Celebration Day soll dem Wert der professionellen Rede und der Rolle des Speaker noch mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verschaffen.

Die weltweiten Rednerverbände sowie die renommierten Redneragenturen untermauern mit dem Jahrestag ihren qualitativen Anspruch an den Speakermarkt. Wer einen Vortrag sucht, findet unzählige Angebote im Netz; die Suche nach geeigneten Persönlichkeiten ist unübersichtlich, der Beruf des Redners ist nicht geschützt. Hier möchten die Referenten-Agenturen sowie der deutsche Rednerverband, die German Speakers Association (GSA), wertvolle Hilfestellung für die Einkäufer bieten.

So äußert sich auch Bettina Stark, die amtierende Präsidentin der GSA, zum Professional Speakers Celebration Day: „Die Gruppe der Profis im Rednermarkt ist unglaublich vielfältig. Hier gibt es echte Prominente, es gibt Sportler und Sportlerinnen, Politikerinnen, Wirtschaftsbosse, Unternehmer, Medienschaffende und unzählige hervorragende Experten und Expertinnen aus allen möglichen Bereichen, die sich als Impulsgeber und Motivatoren verstehen. Inspirieren, motivieren, den Wandel vorantreiben, Menschen und Organisationen zusammenbringen oder einfach unterhalten – den Bühnenakteuren kommt eine besondere Bedeutung zu und sie müssen einer großen Verantwortung gerecht werden. Ich freue mich sehr über den weltweiten „Feiertag“ zu Ehren unserer Branche und hoffe, dass wir damit das öffentliche Bewusstsein für die Rolle und den Wert professioneller Redner und Rednerinnen weiter stärken und den Beruf auch für den Nachwuchs attraktiv machen“.

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.

Firmenkontakt

German Speakers Association e.V.

Klaus Dombrowski

Gerner Str. 7

80638 München

+49 (0)89 21 54 872-0

info@germanspeakers.org

https://www.germanspeakers.org

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Petra Spiekermann

Weißer Str. 115

50996 Köln

+49 (0)221 77 88 98-0

petra.spiekermann@pspr.de

https://www.pspr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.