Die entscheidende Zutat: Mindset-Wandel bei Ricola

Leadership-Programm etablierte Global-Player-Mindset

Berlin, 23.02.2023 – Die Kräuterbonbons von Ricola sind ein echter Exportschlager: Seit Gründung im Jahre 1930 expandierte das Familienunternehmen vom Stammsitz im schweizerischen Laufen aus in über 45 Länder weltweit. Im Mai 2019 begrüßte Ricola zum ersten Mal einen neuen CEO „von außerhalb“ der Familie, Thomas P. Meier. Sein erklärtes Ziel: mit der nötigen Entschlossenheit und Geschwindigkeit eines Global Players zu handeln.

Zum Entwickeln der dazu erforderlichen Führungskultur, die Thomas Meier als „die entscheidende Zutat“ beschreibt, holte er sich die Unterstützung von TheNextWe. „Mit dem Mindset fängt alles an“, so Meier. Das zu einem Global Player passende Mindset wurde in einem weltweiten Führungskräfte-Coaching, an dem auch der Vorstand teilnahm, individuell erfolgreich entwickelt und nachhaltig umgesetzt.

„Wir exportieren 90% unserer Erzeugnisse rund um den Globus und haben uns dabei intern das Gefühl eines Familienunternehmens bewahrt, in dem das Miteinander großgeschrieben wird. Gleichzeitig können wir mit unserer Marke viel mehr Gas geben. Gemeinsam mit TheNextWe ist es uns gelungen, das dafür nötige Mindset zu verwirklichen. Jeder hat sich mit sich selbst beschäftigt und sich gefragt: „Was hält mich davon ab, diesen Schritt zu machen?“ Das war die Befreiung, die wir gesucht haben“, so Thomas P. Meier, CEO von Ricola.

Rene Schori, Chief Human Resources Officer, ergänzt: „Das war die Hauptaufgabe: Dass wir in eine Transformation kommen von einem exportorientierten Schweizerischen KMU hin zu einer globalen Firma, die ein Play-to-win-Mindset hat.“

An dem zwölfwöchigen Programm nahmen der gesamte Vorstand und Führungskräfte teil, die am Stammsitz in Laufen sowie in den USA, Singapur, Italien, Frankreich und Belgien arbeiten. In den ersten vier Wochen erarbeitete TheNextWe mit ihnen auf individueller Ebene ihre Einstellungen und Vorbehalte im Zusammenhang mit dem Thema „Führung“. Jedem Teilnehmenden war dafür ein eigener Coach zugeteilt. Auf dieser Basis half TheNextWe, ein neues kollektives Mindset über alle Bereiche hinweg zu etablieren, das zum Aufbruchs-Charakter eines Global Players passt.

Das aus dieser Arbeit resultierende neue Verhalten wurde acht Wochen lang geübt und gefestigt. Als zentrale Plattform des Coachings diente durchgängig die TheNextWe App, auf der die Teilnehmer:innen durch inspirierende Übungen, Coaching-Gespräche und das Setzen und Erreichen persönlicher Meilensteine geführt wurden.

Den Abschluss des Programms markierte eine Veranstaltung, auf der sich alle Teilnehmenden über das Erlebte austauschen konnten. Gemeinsam stellte man eine große kollektive Veränderung fest, die aus der Befreiung von selbst-limitierenden Mindsets resultierte. Die Führungskräfte berichteten zum Beispiel, auch schwierige Themen nun direkt zur Sprache bringen zu können und die Talente in ihren Teams wirkungsvoller zu nutzen.

Rosa Riera, Co-CEO von TheNextWe, resümiert: „Im familiengeführten Mittelstand stehen große Veränderungen an, die oft mit einem Führungswechsel vom Inhaber zum externen Manager einhergehen. Diese Transformation ist nicht trivial. Das echte Miteinander zu bewahren und gleichzeitig den Performance-Gedanken zu etablieren – das befähigt ein Traditionsunternehmen, als Global Player erfolgreich zu bleiben.“

Insa Klasing, Co-Founder von TheNextWe: „Bei Ricola haben CEO und Vorstand das Mindset-Wandel-Programm zur Chefsache gemacht und selbst absolviert. Dieses „Walking the talk“ wird Schule machen.“

Filme zum Case:

Deutsch: Die entscheidende Ingredienz: Aufbruch durch Mindset-Wandel https://youtu.be/RsoqY90n0uI

Englisch: The magic ingredient: Breakthrough with mindset change https://youtu.be/Y8krxgrIVrU

Schweizerdeutsch: Die entscheidende Ingredienz: Aufbruch durch Mindset-Wandel

https://youtu.be/2ih4K1xdvwk

Über TheNextWe

TheNextWe® (thenextwe.com) steht für kollektiven Mindset-Wandel. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und unterstützt Unternehmen jeder Größenordnung bei ihrer erfolgreichen Transformation. TheNextWe bietet skalierbares, app-basiertes Business Coaching an. Seine 12-wöchigen Programme fördern messbar Innovation, Engagement und Geschäftserfolg, wie durch zahlreiche Fallstudien und Kundenfeedbacks belegt. Zu den Kunden von TheNextWe® zählen Nestlé, Pfizer, Douglas, Viessmann, Ricola uvm.

