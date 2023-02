Reden ist Gold

In 240 Sekunden zum Doppelrekord!

Mastershausen, 04.02.2023. Die Sauerländerin Sophia Herrmann hat beim 13. Internationalen Speaker Slam zwei Rekorde gebrochen und wurde am Ende eines fulminanten Abends mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Nach Städten, wie München, Wien und New York fand der Internationale Speaker Slam dieses Mal in Mastershausen statt. Sophia Herrmann war eine von 147 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen, die sich einen eindrucksvollen Redner-Wettbewerb lieferten. In nur 4 Minuten musste jeder Teilnehmende die fünfköpfige Jury und das Publikum von sich überzeugen. „Es ist schon eine spannende Herausforderung, eine ganze Geschichte in 3-4 Minuten so zusammenzufassen, dass sich in einem prall gefüllten Saal jeder einzelne angesprochen und abgeholt fühlt. Gleichzeitig ist es faszinierend, was ich über 146 verschiedenste Themen in jeweils gerade einmal 4 Minuten lernen durfte.“

Das international live übertragene Event brach dabei einen Weltrekord. Noch nie zuvor hatte es bei einem Speaker Slam derart viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben. Ein weiterer Rekord wurde gebrochen, da der Speaker Slam mit 21 teilnehmenden Nationen so international vertreten war, wie noch nie zuvor. Frau Herrmann performte ihre packende Rede auf einer von zwei Bühnen, auf denen in sechs Sprachen um den Jubel des Publikums gekämpft wurde. Mit ihrer Rede über die effiziente Umsetzung von Zielen in Erfolge konnte Sophia Herrmann die Jury und das Publikum restlos begeistern. Mit ihrer Key Step-Methode veranschaulichte sie in einer inspirierenden Rede, wie die entscheidenen kleinen Veränderungen eine enorme Wirkung auf die Leistungsfähigkeit und das erfolgreiche Meistern von Zielen haben können. Mit ihrem beeindruckenden Beispiel für mehr Konzentration und Energie am Schreibtisch trifft Frau Herrmann in Zeiten von Leistungsdruck und Fachkräftemangel voll ins Schwarze. Sowohl Selbstständige als auch Großunternehmer können unmittelbar von ihrer Strategie profitieren.

Bereits zwei Abende zuvor setzte sich Frau Herrmann im Silent Speaker Battle gegen ihre Mitstreiter durch. Beim Silent Speaker Battle treten fünf Rednerinnen und Rednerinnen gegeneinander an. In nur drei Minuten gilt es das Publikum von sich zu begeistern. Während alle fünf Rednerinnen und Redner nebeneinander auf der Bühne stehen und gleichzeitig ihren Vortrag zum Besten geben, kann das Publikum per Kopfhörer zwischen den einzelnen Reden nach belieben hin- und herspringen. Am Ende der drei Minuten muss sich jeder einzelne Zuhörer aus dem Publikum entscheiden, welchem der fünf Rednerinnen und Redner er seine Stimme gibt. Frau Herrmann wurde mit überragender Mehrheit zum Publikumsliebling unter ihren Mitstreitern gewählt. In ihrer explosiven Rede gab sie einen Einblick in ihr bald erscheinendes Buch.

Sophia Herrmann ist Performance Coach, Speaker und Gesundheitsexpertin. Mit ihrer einzigartigen Key Step-Methode bietet Frau Herrmann ein modernes Konzept zu schnellerem Erfolg und effizienter Nutzung von Zeit.

Kontakt

Sophia Herrmann

Sophia Herrmann

Friedenstraße 13

59872 Meschede

+49 (0) 15224837723

info@sophia-herrmann.com

https://www.sophia-herrmann.com/

Bildquelle: @Justin Bockey