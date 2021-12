Rechtsanwalt Markus Büttgenbach: digital gegen eingeschlafene Traditionen

Nach jahrelanger Tätigkeit in einer renommierten Gemeinschaftspraxis wagte Rechtsanwalt Markus Büttgenbach im Jahr 2020 schließlich den Schritt in die komplette Selbstständigkeit und eröffnete gemeinsam mit seiner Ehefrau Isabella Büttgenbach seine eigene Kanzlei im rheinländischen Siegburg. Spezialisiert auf Ehescheidungen und Familienrecht, hat er seitdem bereits zahlreiche Scheidungsverfahren unterschiedlichster Art durchgeführt – zur vollen Zufriedenheit seiner Klienten, mit Fokus auf digitale Mandatsbearbeitung und auf seine ganz eigene, unverwechselbare Art.

Knapp 150.000 Ehen werden jährlich in Deutschland geschieden – die wenigsten von ihnen im kompletten Einverständnis der betroffenen Parteien. Wer professionelle Unterstützung bei seinem Anliegen sucht, ist bei dem spezialisierten Rechtsanwalt Markus Büttgenbach genau richtig. Dank jahrelanger Erfahrung und regelmäßiger Fortbildungen stets auf dem aktuellen Stand neuester Gesetzgebungen und Rechtsprechungen, steht der routinierte Scheidungsanwalt seinen Mandanten vom Erstgespräch bis zum Gerichtsurteil bestmöglich zur Verfügung. Dabei präsentiert er nicht nur einen umfassenden Kenntnisstand zu Zugewinn und Versorgungsausgleich, Trennungsunterhalt oder Sorgerecht – sondern legt bei all seiner fachlichen Kenntnis den Fokus auch auf die zwischenmenschliche Beziehung zu seinen Mandantinnen und Mandanten. Kaum ein anderes Rechtsgebiet ist mit so vielen Emotionen behaftet wie die endgültige Trennung von einem ehemaligen Partner. Markus und Isabella Büttgenbach stehen nicht nur für eine perfekte und durchsetzungsstarke rechtliche Abwicklung jedes Einzelfalls, sondern haben auch ein Gespür für Untertöne und Einfühlungsvermögen, Verständnis und ehrliche Teilnahme an privaten Gegebenheiten.

Geboren in Bonn, blieb Markus Büttgenbach stets seiner Heimat Nordrhein-Westfalen treu. Doch wer die Erfahrung und Kenntnis des Scheidungsexperten in Anspruch nehmen möchte, muss selbst nicht im Rheinland leben. Nicht nur mit Rechtsansprüchen und Verfahrensvor-gängen bei gescheiterten Ehen kennt sich der Anwalt aus. Auch in Hinblick auf technische Neuheiten in der Rechtsberatung macht ihm und seiner technikaffinen Gattin niemand etwas vor. Entgegen dem Großteil seiner Anwaltskollegen übernimmt Markus Büttgenbach Mandate auch über eine Nutzung digitaler Medien. Wer sein Erstgespräch per Telefon durchführen oder eine Beratung mithilfe eines Videocalls in Anspruch nehmen möchte, hat dazu ebenso Gelegenheit wie all diejenigen, die sich für einen persönlichen Termin in die Kanzlei nach Siegburg begeben.

Auf welche Weise auch immer familien-, verkehrs- oder kaufrechtliche Anliegen an die Kanzlei Büttgenbach herangetragen werden: Die fast ausschließlich mit fünf von fünf möglichen Sternen vergebenen Bewertungen zufriedener Mandanten sprechen für sich. Und für eine Inanspruchnahme des innovativen Anwalts aus Siegburg, der stets mit der Zeit geht und den individuellen Bedürfnissen seiner Klienten jederzeit voll und ganz zur Verfügung steht.

Markus Büttgenbach, Ihr Rechtsanwalt für Fragen und Probleme rund um die Fachgebiete Familienrecht, Verkehrsrecht, Vertrags- und Kaufrecht sowie allgemeines Zivilrecht.

