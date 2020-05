Rinteln, den 11. Mai 2020 – Live-Seminar “Rechnungswesen” für Wirtschaftsfachwirte | Prüfungsvorbereitung” erstmals bei Lernen-online24, einer Plattform für Online-Seminare und Trainings.

Optimale Prüfungsvorbereitung der angehenden Wirtschaftsfachwirte im Fach “Rechnungswesen”

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Seminaren will Lernen-online24 die angehenden Wirtschaftsfachwirte anhand von prüfungsnahen Übungsaufgaben und zahlreichen Tipps systematisch auf die wesentlichen Inhalte des Faches “Rechnungswesen” ihrer WQ-Prüfung vorbereiten, denn nur so können die Teilnehmenden ihren bestmöglichen Erfolg erzielen.

So dient dieses Online-Seminar dazu, zeitnah vor dem Prüfungstermin eine umfassende Aufbereitung und Vertiefung des prüfungsrelevanten Stoffs vorzunehmen.

Erfahrungsgemäß bereitet insbesondere das Fach “Rechnungswesen” angehenden Wirtschaftsfachwirten Schwierigkeiten in ihrer Prüfung, so dass dieses Live-Seminar gezielt dazu beitragen soll, Schwächen zu beseitigen und Wissen zu verfestigen.

Wer an einer Prüfung teilnimmt, hat oftmals bereits an einem Lehrgang teilgenommen oder vorbereitende Bücher und Skripten gelernt, deshalb ist es jetzt besonders wichtig, den “letzte Schliff” vorzunehmen. So sollte das Wissen zum Ende der Vorbereitung noch auf den Punkt gebracht werden. Tipps zur Vorgehensweise in Prüfungen und das Einüben prüfungsnaher Aufgaben können in diesem Stadium “Gold wert sein”, so dass hier das Lernkonzept dieses Crashkurses ansetzt.

Mehrwert durch Einsendeaufgaben im “Rechnungswesen”

So stellt und korrigiert Seminar-Leiter Alexander Sprick, ein seit vielen Jahren in Aufstiegsfortbildungen tätiger Dozent, als Mehrwert wöchentlich Haus- bzw. Einsendeaufgaben, um den Teilnehmenden “Feedback” zu geben.

Inhalte des Online-Seminars “Rechnungswesen für Wirtschaftsfachwirte | Prüfungsvorbereitung”

Der Fokus des Live-Seminars “Rechnungswesen für Wirtschaftsfachwirte” liegt auf den Themen Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung betriebswirtschaftlicher Zahlen sowie Planungsrechnung. Dabei werden die Themen entsprechend ihrer Gewichtung in der eigentlichen Prüfung behandelt, d.h. Kosten- und Leistungsrechnung mit rund 60%, Finanzbuchhaltung mit rund 20% und die restlichen beiden Themen zusammen rund 20%.

Das Online-Seminar “Rechnungswesen für Wirtschaftsfachwirte | Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung” findet an den folgenden 4 Terminen statt: 29.05., 05.06., 12.06. und 19.06.2020.

Pressekontakt:

Alexander Sprick

Lernen-online24.de wird betrieben durch die

Alexander Sprick Unternehmensberatung

Alte Kasseler Str. 23

D-31737 Rinteln

Telefon: 05754 926149 und Telefax: 05754 4989825

E-Mail: mail{at}lernen-online24{dot}de