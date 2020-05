Alles für den Start in die Grillsaison bei erwinmueller.de

Tipps für Tischwäsche, Geschirr, Grillutensilien und effektvolle Dekoideen

Das Wetter ist prächtig und der Eröffnung der Grillsaison steht nichts mehr im Wege. In der neuen Themenwelt ” Grillvergnügen!” auf erwinmueller.de ist alles zu finden, was für einen gelungenen Grilltag gebraucht wird. Von Tischwäsche, Geschirr und Gläsern bis hin zu praktischen Grillutensilien, Dekoartikeln und liebevollen Ideen für die Präsentation von Cocktails und Eiswürfeln.

Der perfekte Tisch für das Grillvergnügen

Rot karierte Tischwäsche mit der dazu passenden Bierbankauflage lädt zum gemütlichen, fröhlichen Grillen ein. Kombiniert mit schlichtem, weißem Geschirr, klassischen Gläsern, Glasschüsseln und Glaskaraffen erhält jeder Biertisch eine festliche Note. Die Tischdecke ist aus 100 % Baumwolle gewebt, ist robust und langlebig und in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Auf dem weißen Gepolana Porzellan mit einem Rand aus matter Flechtoptik lassen sich Speisen besonders schön präsentieren. Die Glaskaraffen sind nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ. Einfach einige Beeren, Zitronenscheiben oder auch frische Kräuter in die Karaffe geben. Das verleiht dem Wasser neue Geschmacksnoten und die Karaffe wird zum Highlight auf dem Partytisch.

Dazu passen bauchige Longdrinkgläser aus hochwertigem TEQTON®-Glas. Farbige Akzente setzen bunte Gläser. Sie können in der manutextur individuell mit Namen, einem Spruch und verschiedenen Motiven beschriftet werden, genauso wie Bier- und Weingläser. Eine tolle Idee für Themenpartys.

Individuell gestalten in der manutextur

Themenbezogen gestalten kann man den Tisch auch mit den passenden Tischsets und Glasuntersetzern. Schiefersets setzen eine rustikale Note und lassen sich perfekt mit Text und Motiven nach Wahl beschriften. Wer es gerne praktisch und originell mag, für den sind Tischsets aus Jeansstoff eine witzige Variante. Auch sie können individuell gestaltet werden. Mit den dazu passenden Jeans-Grillschürzen für den Grillmeister bekommt das Grillvergnügen einen zusätzlichen Kick.

Für jeden Geschmack und Anlass ein Glasschneidebrett. In der manutextur können Glasschneidebretter mit verschiedensten Motiven und Text gestaltet werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Utensilien für den Grill

Jeder Grillmeister weiß, nur mit den richtigen Grillutensilien lässt es sich gut arbeiten. Viel Praktisches und Notwendiges ist in der Themenwelt “Grillvergnügen!” zu finden: Grillbesteck, Grillzange, Grill- und Ofenschalen, Grillhandschuhe und Grillspieße, Messer, Pfannenwender sowie Schneidbretter. Für Burger Fans gibt es sogar eine Burgerpresse – so gelingt der perfekten Burger mit der typischen Rille.

Tipps mit dem gewissen Etwas

Die Pralinenform von Westmark aus flexiblem Silikon kann auch für Eiswürfel verwendet werden. Die hübsche Herzform sorgt bei Familie und Freunden auf jeden Fall für einen anerkennenden Aha-Effekt. Eine Idee, die Farbe und Geschmack ins Glas bringt: Beerenfrüchte in den Eiswürfel einschließen.

Mit einem Regenbogen-Smoothie sorgt man für Furore. Was sehr spektakulär aussieht ist ganz einfach zu realisieren. Für die farbigen Streifen werden verschiedene Früchte und Joghurt benötigt. Das Rezept dazu gibt es auf erwinmueller.de.

In der Themenwelt “Grillvergnügen!” auf erwinmueller.de ist alles zu finden, was ein guter Grillmeister benötigt. Zusätzlich gibt es viele Ideen für die Gestaltung von Themenpartys mit Artikeln aus der manutextur.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

