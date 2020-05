Existenzgründer | Online-Seminar: “Basiswissen für Existenzgründer”

Rinteln, den 9. Mai 2020 – Lernen-online24, eine Plattform für Online-Seminare und Trainings bietet unter dem Titel „Basiswissen für Existenzgründer – Das Fitness- Programm für angehende Selbständige” erstmals ein virtuelles Live-Seminar für Existenzgründer an.

Komprimierte und dennoch verständliche Vermittlung des Basiswissens für Existenzgründer und Selbständige

Das Online-Seminar von Lernen-online24 soll angehenden Selbständigen einen ersten Einblick in all das, was für den Start in die Selbständigkeit benötigt wird, geben.

Der Start dieses Seminars erfolgt durch Darstellung des Gründungskonzepts, potenzieller Rechtsformen, der Wahl des Standorts und der Thematisierung der Wettbewerbssituation.

Um den Teilnehmenden einen großen Nutzwert zu bieten, spielen auch formale Gesichtspunkte wie beispielsweise Anmeldungen bei der Stadt und beim Finanzamt etc. eine wichtige Rolle.

Der Kapitalbedarf und mögliche Finanzierungsformen stellen Existenzgründer häufig vor große Herausforderungen, so dass Referent Alexander Sprick, ein Unternehmensberater aus Rinteln/Weserbergland, auch in Frage kommende Förderprogramme vorstellt.

Da Gründer häufig der Kalkulation ihres Angebots zu wenig Beachtung schenken, steht dieses Thema ebenfalls zur Diskussion. Zu beachten ist, dass sowohl die Kalkulation von Dienstleistungen als auch der Handel mit Produkten auskömmlich zu kalkulieren sind. In vergangenen Trainings fiel Sprick dazu auf, dass einige Gründer zu niedrig kalkulieren, um mittel- und langfristig ihre Kosten decken zu können.

Abschließend spielt die Absicherung sowohl des Betriebes als auch der Selbständigen durch Versicherungen eine Rolle. In Frage kommende Lösungen zu diesem Thema stehen ebenfalls kritisch auf dem Prüfstand.

Vorstellung kostengünstiger Tools und Praxis-Tipps für Gründer und Selbständige

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Gründer-Seminaren besteht der Mehrwert des Online-Seminars “Basiswissen für Existenzgründer” in der Vorstellung zahlreicher kostengünstiger oder gar kostenlose Lösungen zur Erstellung des eigenen Business-Plans, der Firmenwebsite, des Logos, der Buchhaltung und Fakturierung, der Steuererklärungen, zum Geschäftskonto, von Flyern und Visitenkarten usw.

Das Online-Seminar für angehende Selbständige startet am 28. Mai 2020

Das strikt praxisnahe Live-Seminar “Basiswissen für Existenzgründer” findet am 28. Mai und 4. Juni 2020 mit insgesamt 8 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten statt.

