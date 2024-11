REBA IMMOBILIEN AG plant innovatives Bürogelände mit Selfstorage in Hann. Münden in Niedersachsen

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) gibt den Start der Projektplanung REBA Gewerbepark Hann. Münden für ein modernes Gewerbegelände an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen bekannt. Mit einem integrierten Selfstorage-Bereich und flexiblen Büro-, Produktions- und Lagerflächen wird ein neuer Standort für Gewerbetreibende geschaffen, der die Wirtschaft in der Region weiter stärken wird.

Die Projektentwicklung an der Hans-Heiner-Müller-Allee Hann. Münden an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen umfasst ein Büro- und Hallengrundstück mit einer Grundstücksfläche von 6.349,60 m². Innerhalb der Baugrenze stehen 4.168,25 m² zur Verfügung. Die Entwurfsplanung sieht eine Bruttogeschossfläche (BGF) von 4.168,25 m² vor.

Geplant ist die Realisierung verschiedener Gebäude und Flächen:

– Büro mit Halle: circa 235 m²

– Selfstorage-Bereich: circa 1.120 m²

– Produktionshalle: circa 350 – 600 m², Hochregallager möglich. 3 Einfahrten und eine Hallenhöhe von 15 m.

Durch die vielseitige Nutzungsmöglichkeit des Geländes wird sowohl Büro-, Produktions- als auch Lagerfläche geschaffen.

Die Projektplanung zum neuen „REBA Gewerbepark Hann. Münden“ an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen fokussiert sich auf eine flexible Nutzung durch die Kombination von Büroflächen, einem Selfstorage-Bereich und einer Produktionshalle.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert als erfahrener Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler bei der Umsetzung und Realisierung moderner Gewerbeimmobilienprojekte. Der REBA Gewerbepark Hann. Münden in Niedersachsen ist ein weiteres Beispiel für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens auf innovative Gewerbeflächenlösungen.

Weitere Informationen:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

