Berlin, 17. Mai 2023. Für Kfz-Betriebe, die häufig lokal präsent sind, kann das Google Unternehmensprofil eine enorme Umsatzsteigerung bedeuten. Ein optimierter Eintrag sorgt für eine bessere digitale Sichtbarkeit und Neukunden.

Mit einem optimal gepflegten Google Unternehmensprofil steigern Kfz-Betriebe und Autohäuser aktiv ihren geschäftlichen Erfolg. Denn hier steht die örtliche Suchmaschinenoptimierung im Vordergrund. Je besser und umfangreicher das Unternehmensprofil, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Interessenten, die Kfz-Betriebe oder entsprechende Dienstleistungen in der Umgebung suchen, genau beim eigenen landen.

Wenn Interessenten nach einem neuen Fahrzeug oder eine Kfz-Werkstatt suchen, startet die Suche nach einem Kfz-Betrieb in über 90 Prozent der Fälle auf Google. Meist endet die Online Customer Journey auch mit einer Suche oder besser gesagt mit einer lokalen Suche nach einem passenden Kfz-Betrieb.

Die erste Anlaufstelle, um Adressen, Kontaktdaten oder eben lokale Dienstleister und Geschäfte zu finden, ist so Google geworden. Demzufolge ist für Kfz-Betriebe ein gut auffindbares Unternehmensprofil auf Google ungemein wichtig.

Das Google Unternehmensprofil (ehemals Google My Business) und die darin enthaltenen Tools werden von Kfz-Betrieben bisher überraschend wenig genutzt. Dabei bietet das Google Unternehmensprofil ein enormes und vor allem kostenfreies Potenzial für mehr Sichtbarkeit und ein besseres Ranking in den Google Suchergebnissen. »Wir merken im Kundenkontakt häufig, dass gerade Kfz-Betriebe nicht die Möglichkeiten eines Google Unternehmensprofil kennen und nutzen«, meint Doris Gietl, Marketingexpertin der LDB Gruppe. »Doch gerade für regional aktive Kfz-Betriebe ist das Tool eine Chance, sich in den Google Suchergebnissen hervorzuheben und effektives Online-Marketing zu betreiben, ohne hohe Kosten und mit geringem Aufwand.«

Der Ratgeber »Google Unternehmensprofil – Alles, was Sie wissen müssen« erklärt, wie Kfz-Betriebe ihr Unternehmensprofil richtig einrichten und regelmäßig pflegen können. Relevanz und Aktualität sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Google Unternehmensprofil und für die digitale Sichtbarkeit von Kfz-Betrieben. Der Ratgeber der LDB Gruppe hilft Kfz-Betrieben, das eigene Profil mit minimalen Einsatz und ohne großen Aufwand zu optimieren. Der Ratgeber kann unter https://lp.ldb.de/ratgeber-google-unternehmensprofil-alles-was-sie-wissen-muessen-2 kostenfrei bestellt werden.

