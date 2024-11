Ralf Moeller: Der Gladiator ist jetzt Innovator!

Große Ehre für Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans Schäfer Workwear: Für ihre Initiative „Motivation Handwerk“ wurden sie mit dem Innovator des Jahres Ehrenpreis von Die Deutsche Wirtschaft bei der Innovator Gala im Berlin Hilton ausgezeichnet! Über 500 illustre Gäste wie die Unternehmer Dr. Georg Kofler, Sarna Rösner und Judith Epstein, Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus, die Moderatoren Harry Wijnvoord und Carola Ferstl, Schauspieler Bruno Eyron ….und natürlich die Hauptpersonen, Deutschlands innovativste Unternehmer, begrüßte Verleger und Veranstalter Michael Oelmann bei seinem Innovator Award 2024.

Die Deutsche Wirtschaft begründete die Auszeichnung von „Motivation Handwerk“: „So geht Zukunft: Gelebte Zusammenarbeit über alle Branchen hinweg!“. Und Laudator Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, dankte für den super Einsatz für das Handwerk im Namen der 5,6 Millionen deutschen Handwerker, denn mit der Initiative „Motivation Handwerk“ machen sich Hollywood-Star Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans Schäfer Workwear, für den Nachwuchs im Handwerk stark. Sie möchten mit dieser rein philanthropischen Aktion den Nachwuchs- und Fachkräftemangel im Handwerk bekämpfen und so den Handwerksbetrieben helfen, mehr Fachkräfte zu bekommen und der Gesellschaft zu helfen, weiterhin gute Handwerker zu bekommen. Gesellschaftliches Engagement hat Tradition in dem über 100-jährigen fränkischen Textilunternehmen Hans Schäfer Workwear.

In seiner drehfreien Zeit widmete der erfolgreiche Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann seine Ressourcen schon immer für verschiedene gesellschaftspolitische und soziale Projekte, wie für PETA oder die Regierungsinitiative „Starke Typen“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten. Schon von klein auf hatte Ralf eine Verbundenheit zum Handwerk: Ralf Moellers Vater war Schlosser und schweißte ihm die ersten Hanteln. Und als Schwimmmeister musste er auch diverse handwerkliche Tätigkeiten ausüben. Als Ralf vom großen Fachkräftemangel hörte, hatte er zusammen mit Andreas Grewe die Idee dagegen etwas zu tun und sie starteten im Herbst 2023 die Aktion „Motivation Handwerk“

Bei der Aktion „Motivation Handwerk“ können sich Handwerksbetriebe mit einem kreativen Video bewerben, um einen der begehrten Besuche von Ralf Moeller in ihrem Handwerksbetreib zubekommen.

Denn für die Initiative „Motivation Handwerk“ besucht der Schauspiel-Gladiator deutschlandweit Handwerksbetriebe, um damit jungen Menschen die ansteckende Begeisterung der Macher des Mittelstands für ihr Handwerk vorzustellen. Ralf Moeller möchte damit dem Nachwuchsmangel im Handwerk entgegenwirken, in dem er aufzeigt, wie abwechslungsreich Handwerksberufe sein können und wie befriedigend, weil man etwas bleibendes schafft. Ein weiteres Anliegen ist ihm zu betonen, dass Handwerksberufe sogar gesünder sind als Bürojobs, weil man meist aktiv in Bewegung ist und quasi schon während der Arbeit Fitness macht. Eine Studie sagt sogar, dass Handwerker glücklicher sind, weil sie stolz darauf sind, etwas geschaffen zu haben. Dies möchte Ralf Moeller unter dem Motto: „Das Handwerk ist kreativ, teilweise künstlerisch und fördert einen aktiven Lebensstil.“ möglichst breit publik machen, um auch das Image des Handwerks aufzupolieren.

Bisher hat Ralf Moeller Betriebe in Stuttgart, Hamburg und zuletzt München besucht. Für den Besuch bei einem Steinmetz München konnte Ralf Moeller sogar den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder dafür gewinnen ihn zu begleiten. Des- weiteren besucht Ralf Moeller medienwirksam für „Motivation Handwerk“ diverse Messen wie die A+A Messe in Düsseldorf, die Handwerksmesse in München und die Arbeitsschutz Messe in Stuttgart .

Diese Besuche haben dem Handwerk und den Handwerksberufen jeweils eine große mediale Plattform gegeben, um auf das Handwerk aufmerksam zu machen und um Handwerksberufe wieder populär zu machen.

Im Rahmen der Initiative wurde aber auch mit Entscheidern der Branche, wie u.a. mit dem deutschen Handwerkspräsidenten Jörg Dittrich, über Lösungsansätze gesprochen und mit der Deutschen Handwerkszeitung wurde die Podcast Reihe „Motivation Handwerk verstehen“ gestartet, in der Ralf Moeller mit Handwerkern über ihre Berufe spricht.

Insgesamt investiert Ralf Moeller also viele Tage in diese philanthropische Initiative und Andreas Schäfer, Hans Schäfer Workwear, übernimmt alle Unkosten für diese wichtige Aktion, von der das Handwerk aber auch wir alle profitieren, denn wir wollen ja auch morgen noch einen guten Handwerker bekommen können.

