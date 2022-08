Rabatt für Microsoft-Surface-Datenrettung

CBL Datenrettung rät: Chef-Notebook bei Backup nicht vergessen

Elegantes Design behindert Reparatur und Datenrettung

Kaiserslautern, 25. August 2022. Anlässlich des einjährigen Jubiläums eines Durchbruchs in der Datenrettungstechnik macht CBL Datenrettung darauf aufmerksam: Je schlanker und eleganter ein Mobilgerät ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Datenrettung im Notfall extrem aufwendig ist. Vor einem Jahr konnte CBL im Fall eines geschäftlich genutzten Microsoft Surface Pro 5 eine Methode entwickeln, die es erstmals ermöglichte, Daten von defekten Tablet-Computern mit integrierter SSD zu rekonstruieren. Da die kompakten Convertibles bei Führungskräften beliebt sind, wenden sich seither häufig Betroffene mit besonders geschäftskritischen Datenverlustfällen an CBL. Um auf ihre Methode aufmerksam zu machen, geben die Datenretter im September und Oktober 2022 zehn Prozent Rabatt auf die Kosten einer Datenrettung von Microsoft Surface-Geräten.

„Die als Notebook nutzbaren Tablets haben heute mit 256 GB bis 1TB einiges an Speicherplatz, so dass auch mehr Daten von wirtschaftlicher Bedeutung auf ihnen gespeichert werden. So hochgradig integriert, wie die extra schlanken Geräte gebaut sind, wird allerdings jeder Defekt zum Datenverlust, weil man den Datenträger nicht entnehmen und an einem anderen Rechner anschließen kann“, erläutert Conrad Heinicke, Projektmanager bei CBL Datenrettung. „Zu einem Problem wird das, wenn in Unternehmen mobile Rechner bei den Datensicherungsmaßnahmen vergessen werden oder Führungskräfte sich nicht daran halten.“

Aufwändig, aber möglich

Anhand eines defekten Microsoft Surface Pro 5 hatte CBL Datenrettung vor einem Jahr eine Methode entwickelt, an die bisher unzugänglichen Daten zu kommen. Die NVMe-SSD muss zunächst aus dem defekten Gerät ausgelötet werden. Um sie auszulesen, wurde eine Platine entwickelt, die ein Gegenstück zu den BGA-Kontakten (ball grid array) des Chips und die nötigen elektronischen Bauteile besitzt, um in der Chip-off-Methode eine Sektorkopie der Rohdaten erstellen zu können. Zudem musste eine Lösung zur Öffnung der Bitlocker-Verschlüsselung gefunden werden.