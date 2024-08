Quanos kauft Fischer Information Technology, um die führende Position in After-Sales & Service und Technischer Dokumentation auszubauen

Quanos Group GmbH („Quanos“ oder „das Unternehmen“), der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Software-Lösungen für industriellen After-Sales sowie Technische Dokumentation, verkündet erfreut die Akquise von Fischer Information Technology GmbH („Fischer IT“), einem signifikanten Wettbewerber im Bereich Technische Dokumentation. Dieser strategische Schritt formte den weltweit führenden Anbieter von Software für After-Sales und Technische Dokumentation, der einen signifikanten Mehrwert für den kombinierten Kundenstamm darstellt und die Fähigkeiten sowie das Angebot der Gruppe stark verbessert. Die Akquise wurde unterstützt von Keensight Capital („Keensight“), einem der führenden Private-Equity-Manager für europaweite Growth-Buyout*-Investitionen.

Die Fischer IT mit Sitz in Radolfzell, Deutschland, spezialisiert sich auf Software-Lösungen für Technische Dokumentation und der Digitalisierung von Produktinformationen. Seit der Gründung 1985 konzentrierte sich Fischer IT auf Expertise in der Entwicklung zuverlässiger Software für das effiziente Management, der Organisierung und der Verteilung von Technischer Dokumentation und Produktinformationen. Fischer IT hat den europäischen Markt für Software für die technische Dokumentation maßgeblich mitgestaltet.

Quanos nutzt Technologieführerschaft und KI-Kompetenz, um den industriellen After-Sales mit einem kundenzentrierten Ansatz zu digitalisieren. Die Übernahme von Fischer IT erweitert die Marktpräsenz von Quanos und vergrößert den Kundenstamm auf 1.400 Kunden weltweit. Das befähigt Quanos, ein umfassendes Produktportfolio anzubieten, das dem gemeinsamen Kundenstamm einen signifikanten Mehrwert liefert. Darüber hinaus werden die etablierten technischen Fachkenntnisse von Fischer IT das Streben von Quanos nach kontinuierlicher Innovation stärken.

Nikolaus Scholz, CEO von Quanos, kommentierte: „Der Kauf von Fischer IT ist ein logischer Schritt für Quanos. Durch die Bündelung der Talente und Stärken beider Unternehmen wollen wir die Qualität unseres Portfolios verbessern, den Wert, den wir unseren Kunden bieten, erhöhen und den Time-to-Market beschleunigen. Unsere Vision ist es, die Zukunft des After-Sales und der Technischen Dokumentation gemeinsam zu gestalten, um unsere Marktposition durch kontinuierliche Innovation weiter auszubauen.“

Carl Pfeffer, CEO von Fischer IT, betont: „Wir sind begeistert, Teil der Quanos Familie zu werden, da diese Partnerschaft eine exzellente Gelegenheit bietet, eine gemeinsame Vision zu verfolgen. Diese Akquise dient der strategischen Entwicklung und unserem gemeinsamen Ziel, den Markt für digitale Produktinformationen neu zu definieren. Zusammen mit Quanos sind wir bestens aufgestellt, Herausforderungen des Marktes zu begegnen und zum Erfolg unserer Kunden durch innovative Lösungen beizutragen.“

Stanislas de Tinguy, Partner bei Keensight Capital, fasste zusammen: „Wir freuen uns über den Kauf von Fischer IT durch Quanos. Dieser strategische Schritt verstärkt Quanos“ Position als Marktführer für Software-Lösungen im After-Sales und der Technischen Dokumentation. Dieses umfangreiche Fachwissen, kombiniert mit den bereits existierenden Stärken von Quanos wird unserem Kundenstamm einen signifikanten Mehrwert liefern. Wir sind uns sicher, dass diese Kombination nachhaltiges Wachstum und schnellere, fortlaufende Innovationen mit sich bringt.

*Growth Buyout: Investitionen in profitable, nicht-börsennotierte Unternehmen mit starkem Wachstum, in Minderheits- oder Mehrheitspositionen, unter Anwendung eines flexiblen, auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnittenen Beteiligungsansatzes, um organische Wachstumsprojekte oder Zukäufe zu realisieren sowie Altaktionären Liquidität zu verschaffen.

Über Quanos

Quanos ist ein Zusammenschluss von Software-Experten für After-Sales, Service und die Technische Dokumentation, optimiert durch KI-Fähigkeiten. Quanos bietet über 1.200 Kunden weltweit innovative, erfolgreiche und verlässliche Technologie. Unsere 270 Mitarbeiter mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung machen die Besonderheit von Quanos aus: Wir arbeiten eng zusammen, ergänzen uns gegenseitig und profitieren vom Know-How des Anderen. Getreu unserem Motto „Passion for smart information“, setzen wir unsere Mission täglich um, indem wir Menschen dabei helfen, Maschinen besser zu verstehen.

www.quanos.com

Über Fischer Information Technology

Fischer Information Technology sticht hervor als ein innovativer Anbieter für den Enterprise Software Bereich und spezialisiert sich dabei auf die Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Unternehmensinformationen. Seit 35 Jahren haben wir zukunftsorientierte Softwarelösungen geliefert, darunter das XML-Redaktionssystem TIM, die Sherlock Informationsplattform und das Content Delivery Portal. Mit diesen Werkzeugen digitalisieren unsere Kunden alle Arten von Informationen über den gesamten digitalen Transformationsprozess hinweg, aus zahlreichen Quellen und in jedem Abschnitt der Lieferkette. Wir stellen sicher, dass Nutzer die Informationen erhalten, die sie benötigen – und zwar effizient. Wir digitalisieren Verstehen.

www.fischer-information.com

Über Keensight Capital

Keensight Capital („Keensight“), einer der führenden europäischen Growth Buyout Firmen, verpflichtet sich der Unterstützung von Arbeitgebern, die ihre Strategien für Wachstum in die Tat umsetzen. Seit über 20 Jahren nutzt das Team erfahrener Profis Wissen über Investment und wachsende Industrien, um langfristig in profitable Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und Umsatz zwischen 10 Mio. Euro und 400 Mio. Euro zu investieren. Durch Expertise in den Bereichen Gesundheit und Technik, identifizieren sie die besten Gelegenheiten für Investments in Europa und arbeiten eng mit Managementteams zusammen, um eine strategische Vision zu entwickeln und zu erreichen. Der Erfolg von Keensight Capital führte zur Auszeichnung durch einen Gold Award des Private Equity Exchanges sowie Auszeichnungen in den vergangenen sieben Jahren, darunter unter anderem die Auszeichnung zum besten europäischen Growth Private Equity Fund.

www.keensight.com

Pressekontakte

Keensight Capital

Cindy Giraud, Communications Director – cgiraud@keensight.com +33 (0) 6 37 96 55 37

Headland Consultancy

Del Jones – djones@headlandconsultancy.com +44 (0)78 9407 7816

Stephanie Ellis – sellis@headlandconsultancy.com +44 (0) 73 1136 9804

Quanos

Philipp Eng – philipp.eng@quanos.com

Fischer Information Technology

Kerstin Schlegel – kerstin.schlegel@fischer-information.com

Quanos – das ist der Zusammenschluss von Software-Experten, die einzigartige Software-Produkte und Lösungen für After-Sales, Service und Technische Dokumentation entwickeln. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Unternehmen auf die innovative, erfolgreiche und nachhaltige Technologie von Quanos.

Unsere Leidenschaft für Smart Information motiviert täglich 300 Mitarbeiter in der Software-Entwicklung und in Projekten. Seit mehr als 25 Jahren entstehen so innovative, erfolgreiche und nachhaltige Lösungen. Getreu unseres Leitsatzes „Passion for smart information“ leben wir Tag für Tag unsere Mission: Wir helfen Menschen, Maschinen besser zu verstehen.

Menschen im Service und After Sales benötigen je nach Situation und Anwendungsfall spezifisch aufbereitete Informationen für die jeweilige Maschine, die Anlage oder das Gerät, vor dem sie sich befinden. Die Daten, die dafür notwendig sind, kommen aus unterschiedlichen Quell-Systemen (u.a. ERP, PLM, CRM, CCMS). Für die Technische Dokumentation bieten wir das XML-Redaktionssystem SCHEMA ST4, das als Standard-Ausstattung in vielen modernen Technischen Redaktion gilt. Die cloudbasierte Lösung Quanos InfoTwin ermöglicht es, verteilte Informationen zu einem digitalen Zwilling zusammenzuführen und somit produkt- und situationsspezifisches Wissen in Technischer Dokumentation, Aftersales und Service zu bündeln. Alternativ greifen Kunden hierfür auf die bewährte on-premise Lösung Quanos SIS.one zurück.

Unsere Kunden sind Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen, die in After-Sales, Service und in der Technischen Dokumentation smarte Informationen rund um ihre Produkte aufbereiten und bereitstellen. Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Informationstechnologie und der Nahrungsmittelindustrie profitieren dabei von smarten Informationen genauso wie Unternehmen in der Automobil und Zulieferindustrie, der Medizintechnik, der Softwareindustrie und anderen Branchen. Mit unseren Software-Lösungen bieten wir essenzielle Werkzeuge für all diese Zielgruppen. Auf Quanos setzen Unternehmen wie ABB, Agilent, Andritz, Atlas Copco, Bentley, Bombardier, Bosch, Carl Zeiss, Caterpillar, Daikin, Datev, Dethleffs, Doppelmayr, Geberit, Haribo, Kaba, Kärcher, Konica Minolta, KSB, Liebherr, MAN, Mercedes Benz, Miele, Österreichische Bundesbahnen, Philips, Porsche, Schaeffler Gruppe, SEW Eurodrive, Siemens, Skoda, SMA, Stadler, Toyota, TüV, Voith, Weleda, Wincor Nixdorf u.v.a.

Kontakt

Quanos Group

Philipp Eng

Hugo-Junkers-Str. 15-17

90411 Nürnberg

091199097 401



http://www.quanos.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.