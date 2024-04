Führungskräfte stärken und in ihrer Entwicklung unterstützen

Lustenau im April 2024 – Die ZTN-Akademie bietet ein breites Spektrum an offenen Seminaren zur Selbstführung an, um Führungskräfte in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Seit über 30 Jahren begleitet und entwickelt die Akademie Menschen, um sie in ihrem beruflichen und persönlichen Leben voranzubringen. Die praxisorientierten und inspirierenden Formate sollen die Teilnehmer dazu motivieren, aktiv zu werden und neue Herangehensweisen zu entdecken. Mehr erfahren: http://www.ztn.biz

Besonders ansprechend ist das Angebot für Unternehmen, die eine firmeninterne Akademie für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte aufbauen möchten. Durch die individuelle Anpassung der Kursinhalte an die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens können maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme angeboten werden.

Die ZTN-Akademie legt großen Wert auf Qualität und Innovation in der Weiterbildung. Unternehmen, die bereits eine Inhouse-Akademie betreiben und nach hochwertigen Schulungsformaten suchen, erhalten hier eine umfassende Unterstützung. Die langjährige Erfahrung der Akademie ermöglicht es, einzigartige und lebendige Aus- und Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, die die Teilnehmer nachhaltig prägen.

Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich von den Erfahrungen und dem Fachwissen der ZTN-Akademie begleiten zu lassen. Das kompetente Team steht gerne für Gespräche zur Verfügung, um maßgeschneiderte Lösungen für die Aus- und Weiterbildung im Unternehmen zu entwickeln.

Der Geschäftsführer der ZTN-Akademie, Bruno Marlin, bekräftigt diesen Ansatz: „Unser Ziel ist es, Führungskräfte nicht nur auf der Sachebene, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken. Besonders wichtig ist uns dabei Praxisnähe und die Unterstützung der Führungskräfte beim Transfer in ihren Arbeitsalltag. Gemeinsam mit unseren Kunden stellen wir uns den Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt und fördern so aktiv ihre Unternehmensentwicklung.“

Für weitere Informationen und individuelle Beratung steht die ZTN-Akademie jederzeit zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt auf und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Förderung Ihrer Mitarbeiter und zur Optimierung Ihrer Unternehmensentwicklung: http://www.ztn.biz

