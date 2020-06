QLU Health Gentest Nachrichten – Coronavirus / Covid-19 Schnelltest Kits für zu Hause

Der Londoner Gentestspezialist QLU Health plant, nach Ende der Ausgangssperre eine Reihe von Produkten vorzustellen, darunter Rapid-Home-Testkits für Coronavirus/COVID-COVID-19, sowie ein erweitertes Produktsortiment.

Nachdem im April bekannt gegeben wurde, dass Investitionen für einen beschleunigten Wachstumsplan vorgesehen waren, wurde ein erheblicher Teil umgeleitet, um der Bedrohung durch das Coronavirus zu begegnen. Auch leitende QLU-Mitarbeiter wurden vom Virus beeinträchtigt..

“Zwei Monate sind seit unserem letzten Update vergangen bei dem wir von der ‘neuen Normalität’ gesprochen hatten. Jetzt beginnen wir zu verstehen, was diese “neue Normalität” ist, und wir können unseren Kunden helfen zu verstehen, wie sie in der Welt nach Ausgangssperre gedeihen können, während sie gleichzeitig sicher bleiben.”, sagt ein Unternehmensvertreter, mit 30 Jahren Erfahrung in der Biotechnologie.

“Unsere Priorität war es, die Bewegung “Alle Hände an Deck” und unsere NHS-Kollegen und -Freunde zu unterstützen. Wenn sich die Dinge zum Besseren wenden, sind wir bereit den nächsten Schritt zu gehen.

Unser ursprüngliches Ziel war es, COVID-19 zu bekämpfen und schrittweise zu besiegen. Unser längerfristiges Ziel ist es, die vertrauenswürdige Marke für alle Arten von Testkits für zu Hause zu werden – und ein Stresstests für das Unternehmen selbst wird ein entscheidender Schritt auf diesem Weg sein.

Der plötzliche verzweifelte Bedarf an Coronavirus/COVID-19-Tests zeigt, wie wichtig der Zugang zu einfachen Tests ist. Wir werden dabei helfen, Ressourcen für jede zukünftige Rückkehr des Virus bereitzustellen.

Es ist jetzt schon klar, dass die Technologie große Fortschritte macht und die Kosten sinken, es ist durchaus möglich, dass Heimtests sehr schnell zugänglicher werden.

Wir haben unser COVID-19-Testprojekt beschleunigt. Während wir ein Portfolio von Hausgebrauchs-Gentests für Ernährung, Krebs, Herz- und Darmprobleme aufgebaut haben, war es schon immer unsere Absicht, eine vollständige Palette von Gesundheitstests für zu Hause anzubieten – und “dringende Notwendigkeit” war schon immer ein Innovationstreiber. Letztes Weihnachten hatte die Welt noch nie von COVID-19 gehört, geschweige denn eine Behandlung in Betracht gezogen.

Schnelltestprodukte wurden getestet und bewertet, und wir glauben, dass wir die beste Testlösung identifiziert haben, um diese unseren Kunden so schnell wie möglich zu bringen.”

Coronavirus/COVID-19 Schnelltests wurden von mehreren Unternehmen entwickelt, mit denen QLU Partnerschaften vereinbart hat. Während bestimmte Tests variieren, funktioniert ein gemeinsamer Ansatz, indem nach den Antikörpern gesucht wird, die Indikatoren für das Virus sind. Tests verwenden laterale Durchfluss Immunoassays, um igG und IgM Antikörper des neuartigen Coronavirus in humanem Serum, Plasma oder Vollblut in vitro qualitativ zu erkennen.

Weitere Informationen unter https://www.qluhealth.com/

.

Kontakt

QLU Health

Iain Macauley

Unit 7 Chancerygate Estate, Horton Cl

UB7 8EW West Drayton

–

allan@qluhealth.com

https://www.qluhealth.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.