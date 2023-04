Pulse von Adjust: Mobile-Kampagnen optimieren mit Smart Alerts

Mit der neuen Lösung Pulse von Adjust sind App-Marketer dank maßgeschneiderter Alerts immer auf dem neuesten Stand, um wichtige Metriken zu überwachen und schnell strategische Entscheidungen zu treffen

Berlin, 19.04.2023 – Unternehmen streben kontinuierlich danach, die Effizienz ihres Marketings zu maximieren. Darum stellt die Mobile Marketing Analytics Suite Adjust ihr neues Produkt Pulse vor. Die innovative Lösung für Monitoring und Echtzeit-Alerts liefert Marketern wichtige Erkenntnisse zum entscheidenden Zeitpunkt, um ihre Mobile-Kampagnen schnell zu optimieren. Pulse ermöglicht es Marketern ganz unkompliziert, hochgradig anpassbare Alerts zu konfigurieren und so die Masse unspezifischer Kampagnen-Updates zu reduzieren, damit sie sich sofort auf das Wesentliche konzentrieren können.

„Die schiere Menge an verfügbaren Daten und der ständige Strom an neuen Informationen, durch die sich Mobile Marketer inzwischen wühlen müssen, nehmen schnell ein überwältigendes Ausmaß an, wenn mehrere Kampagnen gleichzeitig laufen. In diesem Durcheinander kann man leicht wichtige Neuigkeiten übersehen“, sagt Katie Madding, Chief Product Officer bei Adjust. „Pulse ist ein direktes Ergebnis unseres ständigen Dialogs mit unseren Kunden, die sich Freiheit und Flexibilität wünschen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Pulse ist eine intuitive, automatisierte Lösung, die es den Marketern ermöglicht, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.“

Mit Pulse können Marketer:

– Die für sie relevanten Metriken verfolgen – von Installationen über die Kundenbindung bis hin zu Werbeausgaben – um Budgets und Kampagnenleistung noch effektiver zu optimieren.

– Anpassen, wie und wann sie und ihre Teams über Slack oder E-Mail benachrichtigt werden.

– Informations-Updates von Anfang an optimieren mit Tools wie der integrierten Vorschau anhand historischer Daten.

– Alerts für mehrere Apps erstellen, um die Einrichtung zu beschleunigen und ein ganzheitliches Reporting zu ermöglichen.

„Pulse ist genau die Lösung, die unsere Branche braucht“, sagt Nicolas Rodriguez, Analytics Manager bei Voodoo. „Schnell und effizient zu den wichtigsten Entwicklungen informiert zu werden, ist für die Verwaltung des Marketingbudgets und die Optimierung von Kampagnen unerlässlich.“

Pulse ist das neueste Produkt der intuitiven, kundenorientierten Lösungen von Adjust, die Marketern dabei helfen, besser, schneller und unabhängiger zu arbeiten. 2022 brachte Adjust Datascape auf den Markt, ein fortschrittliches Analysetool für die zeitsparende Erstellung von Datenberichten und -visualisierungen für alle Datenquellen auf einen Blick. Für 2023 stellt Adjust weitere innovative Lösungen in Aussicht, die Mobile-Marketer bei der Messung, Optimierung und Skalierung ihres App-Wachstums unterstützen.

Weitere Informationen und eine Demo stehen auf der Adjust Pulse Website zur Verfügung.

Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf Adjust, um ihre Apps plattformübergreifend zu messen und zu skalieren – von Mobile über CTV und mehr. Adjust unterstützt Unternehmen in jedem Stadium des App-Marketings, von schnell wachsenden Digital-Marken bis hin zu Traditionsunternehmen, die ihre ersten eigenen Apps starten. Die leistungsstarke Measurement- und Analytics-Suite von Adjust macht App-Marketing transparent und verständlich und liefert wichtige Tools, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Adjust ist eine Tochterfirma von AppLovin (Nasdaq: APP) und hat den Hauptsitz in Berlin.

