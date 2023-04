7links 2K-IP-Überwachungskamera IPC-300 V2

Überwachung im Kompakt-Format: mit Zugriff weltweit per Internet und App

– 3-MP-Sensor für 2K-Videos mit scharfen 2304 x 1296 Pixeln (1296p)

– Bewegungs-/Personen-Erkennung: automatischen Aufnahmestart (Bereich einstellbar)

– Dynamische Helligkeit (Super-WDR) für beste Aufnahme bei Gegenlicht

– Smarte IR-Nachtsicht: gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung (10 Meter)

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das Hab und Gut besonders smart überwachen: Denn die hochauflösende WLAN-IP-Nachtsicht-Überwachungskamera von 7links unterscheidet zwischen Personen und anderen beweglichen Objekten, wie z.B. Tieren. So nimmt sie bei Bewegung automatisch nur das auf, worauf es auch ankommt.

Mit bester Sicht bei Tag und Nacht: Dank dynamischer Helligkeits-Anpassung zeichnet der Überwachungshelfer auch bei Gegenlicht in bestem Bild auf. Die gleichmäßige Infrarot-Ausleuchtung sorgt bei Nacht für eine klare Darstellung in bis zu 10 m Entfernung. Und das ohne Überbelichtungen dank dynamischer Anpassung bei beweglichen Objekten!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch per Push-Nachricht über jede Aktivität!

Intelligente Baby-Schrei-Erkennung: Die kompakte Kamera lässt sich auch als Babyphon nutzen oder als Ergänzung hierzu. Die Baby-Schrei-Erkennung informiert automatisch per Push-Nachricht auf dem Smartphone mit installierter App. So kann man rasch reagieren, auch wenn man selbst das Kind noch nicht gehört habt, z.B. durch Ablenkung mit Wäsche und Abwasch.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise kann man das Wohnzimmerlicht einschalten lassen, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– IP-Kamera mit Zugriff per WLAN von Smartphone und Tablet-PC

– 3-MP-Auflösung für Videos in 2K: 2304 x 1296 Pixel mit 25 Bildern/Sek.

– Lichtstarke Optik mit Blende f/2,0, Brennweite: 4 mm, Bildwinkel: 100°

– Videokompression: H.264 für hochauflösende Videos bei geringem Platzbedarf

– Dynamische Helligkeits-Anpassung (Super-WDR): für beste Aufnahme-Qualität auch bei Gegenlicht

– Smarte Infrarot-Nachtsicht: gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung, für ein klares Bild in bis zu 10 Meter Entfernung

– Bewegungs- und Personen-Erkennung: unterscheidet für automatischen Aufnahmestart zwischen beweglichen Objekten und Menschen, Erkennung auf einzelnen Bereich begrenzbar

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert über Internet-Verbindung weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera: auf Mobilgerät mit installierter App

– Intelligente Audio-Erkennung: sendet automatisch Push-Nachricht auf Smartphone, bei Baby-Schreien, Alarm durch Rauchwarnmelder und mehr

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Kamera-Kopf (Ø x T): 60 x 31 mm, Standfuß (Ø): 59 mm, Gesamthöhe: max. 82 mm, Gewicht: 80 g

– IP-Kamera IPC-300 V2 inklusive USB-Stromkabel, Klebepad, Resetnadel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407557

Auch als 3er-Set erhältlich:

7links 3er-Set 2K-IP-Überwachungskamera, Bewegungserkennung, 3MP, WLAN,App

