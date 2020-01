Pullmantur Cruises präsentiert neuen Kreuzfahrtenkatalog – All-inclusive-Konzept trifft auf spanische Lebensart

München – Die spanische Reederei Pullmantur Cruises hat einen Katalog mit ihrem aktuellen Angebot für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Das derzeit mit drei Schiffen (Monarch, Sovereign und Horizon) operierende Unternehmen offeriert darin Kreuzfahrten nach Nordeuropa, durchs Mittelmeer, in der Karibik und der Golfregion sowie zu Zielen in Mittelamerika.

Dank des All-inclusive-Konzeptes, das neben Speisen und Getränken u.a. auch die Trinkgelder beinhaltet, genießen Pullmantur-Gäste an Bord ein Rundum-sorglos-Paket.

Das gilt selbstredend auch für die Fahrten durch den Persischen Golf ab Dubai, von wo aus die Horizon im kommenden Winter gleich mehrmals startet. Dabei geht es auf jeweils einwöchige Reisen zu den Legenden Arabiens, inklusive des neuen Ziels Doha (ab 463 €). Ein weiteres, ebenfalls in Dubai beginnendes Kreuzfahrterlebnis mit Ziel Athen, führt die Horizon nicht nur durch die Golfregion, sondern auch durch den Suezkanal (15 Tage ab 874 €).

Eine einzigartige Erfahrung ist zudem die Transatlantiktour mit der Sovereign ab Barcelona nach Recife in Brasilien. (12 Nächte, ab 651 €). Als gelungene Erweiterung der Mittelamerika- und Karibik-Kreuzfahrten desselben Schiffs gilt das Beach & Cruise-Paket von Pullmantur. Es kombiniert im kommenden Winterhalbjahr erlebnisreiche Tage an Bord mit einem entspannenden Badeaufenthalt in Panama (15 Tage ab 1.699 €).

Zu den Städte-Highlights des westlichen Mittelmeers führt dagegen eine Route, auf der die Sovereign ab Marseille u.a. Rom, Neapel und Nizza ansteuert (7 Nächte ab 506 €).

Wer den mehrfach ausgezeichneten Service an Bord der Pullmantur-Flotte testen möchte, für den empfiehlt sich die Kurzreise „Marokko und Andalusien“. Ab/bis Lissabon geht es dabei nach Tanger (zwei Tage) und Cadiz (4 Nächte ab 474 €).

Weitere Informationen und Buchung auf www.pullmanturcruises.de sowie in den Reisebüros.

Über Pullmantur Cruises

Pullmantur Cruises ist eine spanische Reederei mit Hauptsitz in Madrid. Das Unternehmen verfügt aktuell über drei Schiffe (Sovereign, Horizon und Monarch) mit einer Kapazität von 1.828 bis 2.752 Passagieren. Angeboten werden All-inclusive-Kreuzfahrten zu nordeuropäischen und Mittelmeer-Destinationen. Außerdem geht es durch südamerikanische und karibische Gewässer sowie entlang der Golfregion. Im Mai 2021 stößt nach einem Komplettumbau und unter neuem Namen die bisherige Grandeur of the Seas zur Pullmantur-Flotte.