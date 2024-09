Protolabs erweitert Angebot durch Einführung des neuen Materials PAx Natural in zwei verschiedenen Varianten

Mit der Einführung des neuen 3D-Druck-Materials für SLS-Verfahren baut Protolabs nicht nur sein Angebot aus, sondern stärkt auch seine Stellung als Lieferant für Endverbraucherteile

Putzbrunn bei München, 17.09.2024 – Der weltweit führende digitale Hersteller Protolabs erweitert seine Kapazitäten im Bereich additiver Fertigung und gibt die Einführung der neuen PAx Natural-Material-Serie bekannt: Die neuen Materialien PAx Smooth Natural und PAx Vapour Smooth Natural ergänzen das bisherige Materialportfolio für SLS-Fertigungsverfahren und eröffnen als vielseitiges Polyamid die Anwendung in verschiedensten Industriebereichen.

PAx Smooth Natural – vielseitiges Polyamid für Filmscharniere und Orthesen

Das naturweiße PAx Smooth Natural zeichnet sich durch hervorragende Zähigkeit und Flexibilität in jeder Richtung – auch in der Z-Ebene – aus. Das Material verfügt über eine hohe Langzeitstabilität und Haltbarkeit, was neben der Herstellung von Prototypen auch die Fertigung für Endverbraucherteile möglich macht.

„Über mehrere Jahre wurde PAx Natural auf seine Stabilität und Haltbarkeit, inclusive Flüssigkeitsverträglichkeit und chemische Kompatibilität erfolgreich getestet, wodurch nun gemeinsam mit der Einführung bekanntgeben werden kann, dass das Material mit einer beeindruckenden Langzeitstabilität im Innenbereich zu den leistungsstärksten SLS-Materialien gehört“, verkündet Andrea Landoni, EMEA 3DP Produkt Manager, bei Protolabs.

Die mit dem PAx Smooth Natural Material gefertigten Teile weisen zudem eine große, glatte Oberfläche auf, die der von spritzgegossenen Kunstoffen nahekommt und lichtdurchlässig ist. Bei gut gestalteten Teilen bis 200 mm, können in der Regel Toleranzen von 0,30 mm plus 0,002 mm/mm erreicht werden. Da das Material sehr vielseitig ist, eignet es sich für verschiedenste Anwendungen wie für Filmscharniere, Schnappverbindungen bis hin zu Vorrichtungen, Werkzeugen, Gehäusen und Orthesen.

PAx Natural Vapour Smooth – Polyamid mit hoher Lichtdurchlässigkeit

Neben der Einführung von PAx Smooth Natural, verarbeitet Protolabs auch künftig eine weitere Version des PAx Natural Materials – das PAx Natural Vapour Smooth. Der größte Unterschied zwischen beiden Materialien liegt in der Lichtdurchlässigkeit. PAx Natural Vapour Smooth ist aufgrund Vapour Smoothing viel transluzenter als Smooth Natural und eignet sich somit mehr für Flüssigkeits-, Text- oder Bilddarstellungen. Hinsichtlich der Toleranzen, der Anwendungsbereiche und der glatten Oberfläche, sind sich die beiden Materialien sehr ähnlich.

„Beide Materialien – sowohl PAx Smooth Natural wie auch PAx Natural Vapour Smooth – finden insbesondere in der Automobilbranche, Medizintechnik und Computer Elektronik Anwendung“, erklärt Landoni. „Zudem ist zu erwähnen, dass die Produktion der Teile nur eine geringe Drucktemperatur voraussetzt, sodass die fertigen Teile schneller geliefert werden können.“

„Mit unserem immer breiter werdenden Portfolio an Materialien, wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, jede Idee in die Realität umzusetzen – auch diejenigen Ideen, die zunächst nicht möglich erscheinen“, betont Landoni abschließend.

Protolabs ist der weltweit führende Digitalhersteller für kundenspezifische Prototypen und Kleinserienteile. Das technologieorientierte Unternehmen verwendet fortschrittliche Technologien für 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage zu fertigen. Das Ergebnis ist eine beispiellos schnelle Markteinführung für Produktdesigner und Ingenieure weltweit.

Aspekte:

-Digitale 3D-CAD-Modelle werden von einem automatisierten Angebotssystem und urheberrechtlich geschützter Software in Anweisungen für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen umgewandelt. Dabei wird ein digitaler Zwilling des gewünschten Teils erstellt. Das Resultat sind Teile, die volldigitalisiert hergestellt und innerhalb von einem bis 15 Tagen geliefert werden.

-Das Unternehmen stützt sich auf drei primäre Dienstleistungen: Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck (Additive Fertigung).

-Die Spritzgusstechnik wird für Quick-turn-Prototypenherstellung, Bridge-Tooling und Kleinserienproduktion von bis zu 10.000 und mehr Teilen sowie für kleinere Mengen von Altteilen eingesetzt. Das Unternehmen bietet mehr als 100 Thermoplaste, Metalle und Silikone an.

-Protolabs verwendet indexiertes 3- und 5-Achsen-Fräsen und Drehen zur Bearbeitung von technischem Kunststoff und Prototypen aus Metall sowie von funktionsfähigen Fertigteilen in Mengen von weniger als 200.

Bei der Additiven Fertigung werden fortschrittliche 3D-Drucktechnologien eingesetzt, die extrem genaue Prototypen mit komplexen Geometrien erstellen können. Additive Teile werden mit Stereolithographie, selektivem Lasersintern, Multi Jet Fusion, PolyJet und Direktem Metall-Lasersintern sowie in verschiedenen Kunststoffen und Metallen hergestellt.

