Molkerei Alois erweitert Müller High Protein Range um zwei Produktreihen Müller

Müller High Protein Mousse und Müller High Protein Pudding: zwei starke Desserts mit voller Proteinpower!

Aretsried, 17. September 2024 – Die Molkerei Alois Müller vergrößert ihr High Protein Sortiment: Mit dem Müller High Protein Mousse und dem High Protein Pudding ziehen zwei neue Dessert-Variationen mit Extra-Protein ins Kühlregal. Sowohl die Mousse, als auch der Pudding erscheinen in den Sorten-Klassikern Schoko und Vanillegeschmack. Alle neuen High-Protein-Sorten enthalten 20 Gramm Protein pro Becher, sind fettarm und kommen ohne Zuckerzusatz* aus. Mit der Einführung der neuen Produktranges adressiert Müller die wachsende Nachfrage nach proteinreichen Produkten im Dessert-Bereich.

High Protein ist auf Erfolgskurs und der große Trend im Dessert-Bereich. Das zeigt auch die Anzahl an proteinreichen Neuprodukten am Markt. Immer mehr Menschen legen Wert auf einen hohen Eiweißgehalt von Lebensmitteln. Die Müller High Protein Range verbindet Genuss und Proteine. Mit der Einführung der zwei neuen Produktlinien stellt sich Müller im Trend-Segment breiter auf und ergänzt seine proteinreiche Range aus Müller High Protein Milchreis und Müllermilch High Protein um eine Mousse und einen Pudding.

Proteine zum Löffeln: fettarm und ohne Zuckerzusatz*

Eine der beiden neuen Produktlinien ist die Müller High Protein Mousse. Die Mousse mit luftiger Textur weist pro Becher 20 Gramm Protein auf. Die Müller High Protein Mousse erscheint in den Sorten High Protein Mousse Schoko und High Protein Mousse Vanillegeschmack. Die Mousse ist fettarm und überzeugt ohne Zuckerzusatz*.

Zweiter Newbie sind die Müller High Protein Puddings. Mit High Protein Schoko und High Protein Vanillegeschmack bringt Müller eine proteinreiche Version der zwei Pudding-Klassiker auf den Markt. Auch hier werden pro Becher 20 Gramm Protein gelöffelt – fettarm und ebenfalls ohne zugefügten Zucker*.

„Bei unseren High Protein Produkten war es uns wichtig, den bewährten Müller-Geschmack mit dem Extra an Protein zu kombinieren. Mit den beiden neuen Produkt-Ranges kommt also Verstärkung für proteinbewusste Konsumenten mit dem gewohnt-geliebten Geschmackserlebnis“, freut sich Christina Kondring, Brand Manager – Müller Milchreis & Dessert.

Starke Kampagne für starke Produktrange

Zum Markteintritt der neuen Produkte lenken Spots im TV und Online-Video sowie ab Anfang 2025 Kampagnen am PoS die Aufmerksamkeit auf die komplette High Protein Range von Müller. Im Kampagnenfokus stehen die bereits etablierten Sorten Müller High Protein Milchreis und High Protein Müllermilch als Teil der proteinreichen Range.

Das neue Müller High Protein Mousse ist ab Oktober in den Kühlregalen Deutschlands erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei circa 1,89 Euro. Der neue Müller High Protein Pudding ist ebenfalls ab Oktober in den Kühlregalen Deutschlands erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei circa 1,39 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter:

High Protein – Molkerei Müller (allesmuelleroderwas.de)

*enthält von Natur aus Zucker

Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zu einer modernen Großmolkerei entwickelt. Rund 1.300 Mitarbeiter arbeiten am Standort Aretsried in insgesamt sieben Firmen – zum Beispiel von der Molkerei über die eigene Fruchtverarbeitung Naturfarm, das eigene Logistikunternehmen Culina, die eigene Becherfertigung von Optipack und die eigene LKW-Werkstatt. Rund 140 Mio. kg Milch werden jährlich am schwäbischen Stammsitz zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch jeder in Deutschland kennt den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

