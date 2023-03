Promotion als Zukunftsjob für Verkaufspersonal

Am Arbeitsmarkt macht sich Unsicherheit breit: Tausenden Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof droht beispielsweise in den nächsten Wochen und Monaten der Verlust der Arbeitsplätze. Neue Chancen bieten sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern egal welchen Alters im gesamten Bundesgebiet im Bereich Promotion, so die auf Promotion für Vereine spezialisierte promotionwelt GmbH. An 13 Standorten in Deutschland sucht die auf Promotion und Mitgliederwerbung für Vereine spezialisierte Unternehmensgruppe neue sozialversicherungspflichtige Angestellte. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Bereich der Bürgergesellschaften auch in schwierigen Zeiten entgegen dem Trend neue und sichere Arbeitsplätze schafft.

In den gegenwärtig wirtschaftlich unsicheren Zeiten kündigen immer mehr Unternehmen die Streichung von Arbeitsplätzen an. Anders der Trend auf dem sozialen Arbeitsmarkt. Die Bedeutung des dritten Arbeitsmarktes zeigte sich bereits während vergangener Wirtschaftskrisen, so die promotionwelt GmbH am Sitz in Burgwedel vor den Toren Hannovers. So konnte nach Rückschlägen während der Corona-Zeit auch während der Kriegs-Krise das Beschäftigungsniveau der mehrfach mit dem Titel „begehrtester Arbeitgeber“ ausgezeichneten Unternehmensgruppe rund um die promotionwelt GmbH nicht nur gehalten, sondern ausgebaut werden. Nach Definition des ehemaligen Harvard Professors Amitai Ezioni gehören vor allem Non-Profitorganisationen sowie die gesamte Soziale Ökonomie zum sogenannten dritten Arbeitsmarkt.

Gerade auch für flexible Menschen mit Erfahrungen im Verkaufsbereich ist der krisensichere Beruf im Bereich Promotion interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich. Es gibt ein hauseigenes Ausbildungsprogramm. Als Alternative zu den häufigen Mini-Jobs bietet der Bereich Promotion die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz aufzubauen. Das Programm ist auf einem laufenden Lernprozess mit Karriereaussichten ausgerichtet. Schon vom ersten Tag an genießen die Beschäftigten die Sicherheit einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Schnuppertage können den Interessenten die Umstellung und den Einstieg in den neuen Job erleichtern.

Viele MitarbeiterInnen sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in der Unternehmensgruppe tätig und einige von ihnen, darunter auch viele weibliche Angestellten, besetzen inzwischen Führungspositionen. Die Unternehmensgruppe verfügt über 13 Standorte in Gesamtdeutschland. Die Unternehmensgruppe, die unter Deutschlands beste Unternehmen gewählt wurde, ist seit Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing und Promotion in Deutschland und Europa tätig. Auch wurde sie bereits zwei Mal als begehrtester Arbeitgeber ausgezeichnet. Zusammen mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hatte das F.A.Z.-Institut dazu auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland die Daten eines Social Listenings und einer Online-Befragung von 15.000 Unternehmen aller Branchen analysiert.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

