PROFI AG eröffnet neuen Standort in Dresden

Stärkung der Präsenz in der Region und Ausbau des Kundenservice

Darmstadt / Dresden, 12. März 2024.

Die PROFI AG, ein führender IT-Dienstleister in Deutschland, hat zum 1. März 2024 einen neuen Standort in Dresden eröffnet. Der nun zwölfte deutsche Standort unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Kundennähe und -service in der Region.

Der neue Standort befindet sich in zentraler Lage und bietet ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen ganzheitliche IT-Lösungen sowie Beratung, Schulungen und Support rund um die digitale Transformation.

Dresden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit einem florierenden Geschäftsumfeld und einem starken Bedarf an hochwertigen IT-Dienstleistungen. Mit dem neuen Standort rückt PROFI näher an seine Kunden heran und kann sie noch effektiver unterstützen.

Ein erfahrenes Team aus IT-Experten leitet den Standort. Sie sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln.

PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden in allen Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Virtualisierung, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

