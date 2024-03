„Competence Center of Excellence 2024“ von baramundi

Augsburger Softwareschmiede zeichnet verdiente Partner aus

Augsburg, 6. März 2024 – Die baramundi software GmbH stellt hohe Qualitätsansprüche an ihre Partner. Nur diejenigen mit der höchsten Performance im Bereich Service und Vertrieberhaltenden begehrten „Competence Center of Excellence“-Status. In diesem Jahrwurdeninsgesamt 14 Partner mit dem Exzellenz-Prädikatausgezeichnet.Zum wiederholten Male sicherten sich die BAGHUS GmbH, IntraConnect GmbH NetPlans IT-Systeme GmbH, pdv-systeme Sachsen GmbH, SINTEC Informatik GmbH, ATD GmbH, SHD-Haus-Dresden GmbH und VITAC IT-Systeme GmbH aus Deutschland die Auszeichnung; in der Schweiz A+E Informatik GmbH, in den USA Keller Schröder sowie ACS Data Systems in Italien. Neu dazugekommen sind civillent GmbH, LivingData sowie L-mobile infrastructure GmbH & Co. KG.

Die erfolgreiche Implementierung eines umfassenden Endgeräte-Managements verlangt über den gesamten Prozess hinweg kompetente Beratung und Unterstützung durch zertifizierte Systemhauspartner. Nur so kann die baramundi Management Suite (bMS) ihr volles Potenzial in den komplexen IT-Infrastrukturen ausspielen, die Endkunden optimal entlasten und wirtschaftlich voranbringen. Deshalb unterzieht baramundi seine weltweiten Vertriebspartner jedes Jahr einer strengen Qualitätsprüfung.

Michael Huber, Geschäftsführer der baramundi software GmbH: „Der Erfolg unseres Unternehmens wäre nicht möglich ohne die großartige Leistung unserer Partner. Ihnen ist es zu verdanken, dass Endkunden weltweit von unseren Lösungen profitieren und dabei bestmöglichen Support erhalten. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir dieses Jahr insgesamt 14 Partner in dem erlesenen „Competence Center of Excellence“-Kreis aufnehmen können.“

Qualität und Expertise als Voraussetzung für Exzellenz-Status

Gute Partner bekommt man nur, wenn man selbst ein guter Partner ist. Das bestätigt auch das ChannelPartner Magazin: Über 2.000 Reseller, IT-Dienstleister, Fachhändler, Systemhäuser und MSPs bewerteten Hersteller und Distributoren in 18 Kategorien. Bei der Auszeichnung der besten Distributoren und Hersteller schaffte es baramundi auf Anhieb in die Top-10 im Bereich Software.

Das kommt nicht von ungefähr: baramundi unterstützt seine Vertriebspartner umfassend – angefangen beim Lead- und Projektschutz über Veranstaltungs-, Projekt- und Marketing-Support bis hin zu praxisorientierten Schulungen, Training-on-the-job sowie Zertifizierungen. Das Feedback der Fachhandelspartner fließt außerdem unmittelbar in die Weiterentwicklung der baramundi Management Suite ein. Alle weltweiten baramundi Partner, die über 12 Monate hinweg herausragende Leistungen bei Support und Kundenservice zeigen, erhalten den begehrten „Competence Center of Excellence“-Status.

Über die baramundi software GmbH

Die baramundi software GmbH ermöglicht Unternehmen und Organisationen das effiziente, sichere und plattformübergreifende Management von Arbeitsplatzumgebungen in IT und OT. Mehr als 5000 Kunden aller Branchen und Größen mit über 3 Millionen Endpoints profitieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und den ausgezeichneten Produkten des deutschen Herstellers. Diese sind in der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zukunftsorientierten Unified-Endpoint-Management-Ansatz zusammengefasst: Client Management, Mobile Device Management und Endpoint Security erfolgen über eine gemeinsame Oberfläche, in einer einzigen Datenbank und nach einheitlichen Standards.

Die Lösung ermöglicht die Automatisierung von Routinearbeiten, eine umfassende Übersicht über Netzwerk und Endgeräten sowie die Optimierung und Absicherung vernetzter Prozesse: auf (i)PCs, Servern und Notebooks sowie auf Mobilgeräten und ICS. IT-Verantwortliche werden damit in die Lage versetzt, kontinuierlich den aktuellen Sicherheitsstatus der IT-Infrastruktur zu verfolgen und diese optimal gegen Cyberangriffe zu schützen.

Der Firmensitz der baramundi software GmbH befindet sich in Augsburg. Die Produkte und Services des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens sind Made in Germany. Beim Vertrieb, der Beratung und Betreuung von Anwendern arbeitet baramundi weltweit erfolgreich mit Partnerunternehmen zusammen.

Kontakt

AxiCom GmbH

Tristan Fincken

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 90 820



http://www.axicom.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.