Berlin, 5. Juni 2025 – Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung im deutschen Finanzsektor wird die Frage, wie technologische Effizienz und das essentielle Vertrauen der Kunden in Einklang gebracht werden können, zunehmend zur zentralen Herausforderung der Vermögensverwaltung. Auf einer hochkarätigen Online-Roundtable-Diskussion, veranstaltet von Finanz-Fokus Online, erläuterte Professor Dr. Tom Weber, CEO von Quantalis Vermögensverwaltung für den deutschen Markt, gemeinsam mit führenden Experten aus der Banken- und Technologiebranche, wie moderne digitale Lösungen die Vermögensverwaltung effizienter gestalten können, ohne die unverzichtbare menschliche Expertise zu ersetzen.

Quantalis Vermögensverwaltung hat unter der Führung von Professor Dr. Tom Weber eine unverwechselbare Position im deutschen Markt für Vermögensverwaltung eingenommen. Seit seiner Übernahme der Leitung von Quantalis in Deutschland hat Professor Dr. Tom Weber es geschafft, Quantalis als eines der vertrauenswürdigsten und effizientesten Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung zu etablieren. Mit einer klaren Vision, die globale Marktexpertise mit modernen digitalen Lösungen vereint, hat Quantalis in den letzten fünf Jahren über 3000 hochvermögende Kunden in Deutschland gewonnen und unterstreicht damit seine herausragende Stellung als Marktführer in der digitalen Vermögensverwaltung.

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, ob die zunehmende Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) die traditionelle Rolle von Vermögensberatern gefährden könnten. Professor Dr. Tom Weber äußerte sich dazu eindeutig: „Die Vorstellung, dass Technologie und Experten in Konkurrenz zueinander stehen, ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Bei Quantalis sehen wir Technologie als einen Beschleuniger des menschlichen Wissens. Sie soll uns helfen, die Arbeit der Berater zu optimieren, sodass diese sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können: strategische Planung, tiefgehende Analyse und vor allem die Pflege von Vertrauen mit unseren Kunden.“

Professor Dr. Tom Weber erklärte weiter, dass bei Quantalis die Technologie nicht darauf abzielt, die menschliche Expertise zu ersetzen, sondern sie zu verstärken: „Unsere hochentwickelten Systeme bei Quantalis ermöglichen es uns, rund um die Uhr globale Marktbedingungen zu überwachen und tiefgehende Risikoanalysen unserer Portfolios durchzuführen. Diese Technologie befreit unsere Berater von sich wiederholenden und zeitraubenden Aufgaben, sodass sie sich auf die entscheidenden, menschlichen Bewertungen konzentrieren können, wie etwa die Analyse der Unternehmenskultur oder der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. Diese Aspekte können durch keinen Algorithmus ersetzt werden.“

Ein weiteres zentrales Thema der Diskussion war, wie Quantalis es geschafft hat, eine Vielzahl von hochvermögenden Kunden zu gewinnen, während gleichzeitig die persönliche Betreuung nicht verloren geht. Professor Dr. Tom Weber erklärte, dass der Erfolg von Quantalis auf dem einzigartigen Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Expertise beruht: „Unsere Online-Plattform ermöglicht es unseren Kunden, jederzeit auf transparente Berichte und wertvolle Markteinblicke zuzugreifen. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, haben sie stets den direkten Zugang zu erfahrenen, realen Experten. Diese Kombination ermöglicht es uns, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, ohne die maßgeschneiderte, persönliche Betreuung zu opfern.“

Die Diskussion wurde von Professor Dr. Tom Weber und weiteren Branchenexperten als richtungsweisend angesehen. Der Leiter der digitalen Strategieabteilung der Deutschen Bank lobte die innovative Denkweise von Quantalis: „Was Quantalis unter der Führung von Professor Dr. Tom Weber zeigt, ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Vermögensverwaltung der Zukunft aussehen wird. Es geht nicht nur um den Einsatz von Technologie, sondern auch um die Kunst, digitale Lösungen so zu integrieren, dass sie das Vertrauen der Kunden stärken und nicht gefährden. Quantalis hat bewiesen, dass digitale Plattformen als Brücke dienen können, um tiefere und transparentere Kundenbeziehungen aufzubauen.“

Die Aussagen von Professor Dr. Tom Weber auf dem Forum haben das Konzept der Quantalis Vermögensverwaltung als vertrauenswürdigen Partner für digitale sowie persönliche Vermögensverwaltung eindeutig untermauert. „Unsere Philosophie bei Quantalis Vermögensverwaltung ist klar: Technologie fungiert als Beschleuniger, der es uns ermöglicht, mehr Zeit in das zu investieren, was wirklich von Bedeutung ist – die persönlichen Beziehungen zu unseren Kunden und die individuelle Beratung, die wir bieten“, erklärte Professor Dr. Tom Weber.

Durch den Einsatz hochmoderner Technologie in Kombination mit fachlicher Expertise bietet Quantalis Vermögensverwaltung eine unvergleichliche Symbiose aus Effizienz und Vertrauen. Professor Dr. Tom Weber hat ein Modell etabliert, das nicht nur eine Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung darstellt, sondern auch als zukunftsweisendes Erfolgsmodell für die Vermögensverwaltung dient. Quantalis Vermögensverwaltung gewährleistet, dass seine Kunden in einer zunehmend digitalisierten Welt stets Zugang zu echter Fachkompetenz haben – auf eine Weise, die Transparenz, Vertrauen und Sicherheit garantiert.

Mit Quantalis Vermögensverwaltung an ihrer Seite können Investoren sicher sein, dass ihre Vermögenswerte durch eine harmonische Kombination aus technologischer Effizienz und tiefgehender, persönlicher Expertise geschützt und langfristig vermehrt werden. Professor Dr. Tom Weber hat das Unternehmen bereits erfolgreich in den USA und weiteren internationalen Märkten etabliert und führt es nun auf einen klaren Erfolgskurs. Er hat eine nahtlose Integration von Digitalisierung und menschlicher Expertise geschaffen, die Quantalis Vermögensverwaltung zu einem herausragenden Anbieter im Bereich der Vermögensverwaltung macht.

Die Quantalis Vermögensverwaltung plant nun, diese erfolgreiche Strategie auf den deutschen Markt auszuweiten. Das Unternehmen beabsichtigt, die Gelegenheit zu ergreifen, den deutschen Markt zu erschließen und seinen Kunden dort maßgeschneiderte, technologisch fortschrittliche und vertrauenswürdige Lösungen anzubieten. Dabei wird die langjährige Erfahrung von Professor Dr. Tom Weber und seinem Team auf internationalen Märkten eine entscheidende Rolle spielen, um den spezifischen Bedürfnissen der deutschen Investoren gerecht zu werden.

Quantalis Vermögensverwaltung bleibt somit ein führender Anbieter im Bereich der Vermögensverwaltung – sowohl in Deutschland als auch weltweit – und bietet seinen Kunden nicht nur maßgeschneiderte, sondern auch zukunftsorientierte und vertrauenswürdige Lösungen.

Über Quantalis Vermögensverwaltung

Gegründet im Jahr 1986, ist Quantalis Vermögensverwaltung ein globaler Marktführer im Bereich quantitativer Investitionen mit Hauptsitz in Boston, USA. Seit seiner Gründung konzentriert sich Quantalis Vermögensverwaltung darauf, datengetriebene Technologien mit führender Finanzforschung zu kombinieren, um institutionellen Kunden systematische und diversifizierte Asset-Allocation-Lösungen anzubieten.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Singapur, London und Tokio eröffnet und plant nun, auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen.

Pressekontakt:

Quantalis Vermögensverwaltung

Presseverantwortlicher:

Lena Fischer

Direktorin für Unternehmenskommunikation (Deutschland)

E-Mail: info@quantalis.com

https://quantalis.com