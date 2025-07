Frankfurt, 28. Mai 2025 – Quantalis Vermögensverwaltung setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich der Vermögensverwaltung und stellt sich als führender Partner für hochvermögende Privatkunden in Deutschland auf. Bei der renommierten 2025 Deutschen Wealth Management Summit in Frankfurt präsentierte Professor Dr. Tom Weber, CEO von Quantalis Deutschland, in seiner Eröffnungsrede mit dem Titel „Navigieren durch die Nebelwand der Ungewissheit: Der unveränderliche Kompass zur Sicherung von Familienvermögen“, tiefgreifende Strategien für den langfristigen Schutz von Familienvermögen in einer von Unsicherheit geprägten Marktlandschaft.

Quantalis Vermögensverwaltung, unter der Führung von Professor Dr. Tom Weber, bietet einen einzigartigen Ansatz zur Vermögensbewahrung, der auf fundierten Marktexpertise und langfristigen Wachstumsstrategien basiert. Als langjähriger Finanzexperte und ehemaliger CEO bei internationalen Finanzinstitutionen wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs, hat Professor Dr. Tom Weber eine klare Vision für Quantalis entwickelt, die auf nachhaltigem Werterhalt und einer ganzheitlichen Beratung für die Vermögensverwaltung abzielt.

In seiner Eröffnungsrede beleuchtete Professor Dr. Tom Weber die aktuellen Herausforderungen, mit denen Quantalis und andere Vermögensverwalter im deutschen Markt konfrontiert sind: die anhaltende Inflation, geopolitische Spannungen und die komplexe Transition hin zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft. Diese Faktoren stellen traditionelle Investitionsmodelle auf die Probe, weshalb es für Anleger entscheidend ist, nicht den kurzfristigen Trends zu folgen, sondern auf solide, zukunftsweisende Unternehmen zu setzen.

„Bei Quantalis haben wir stets betont, dass wahre Vermögenssicherung nicht durch die Vorhersage kurzfristiger Marktschwankungen erreicht wird, sondern durch das Vertrauen in langfristige Werte“, erklärte Professor Dr. Tom Weber. „Unser Ziel bei Quantalis ist es, unseren Kunden einen stabilen Kompass zu bieten, der nicht nur durch unsichere Zeiten führt, sondern auch in turbulenten Märkten den richtigen Wert erkennt. Quantalis hilft Anlegern, sich auf die grundlegenden, stabilen Investitionen zu konzentrieren, die in der Lage sind, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Im Zuge unserer strategischen Expansion freuen wir uns, unseren Fußabdruck in Deutschland zu erweitern und ein Büro vor Ort zu eröffnen, um den Menschen in Deutschland mit unserer langjährigen Expertise in der Vermögensverwaltung zur Seite zu stehen.“

Quantalis Vermögensverwaltung verfolgt konsequent eine Strategie, die auf den Erwerb und die Pflege von „Kernassets“ fokussiert ist. Diese „Kernassets“ sind Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, langfristig erfolgreich zu sein, selbst in turbulenten Märkten. Professor Dr. Tom Weber und das Team von Quantalis analysieren regelmäßig Marktveränderungen und stellen sicher, dass alle Investmententscheidungen auf soliden, strukturellen Erkenntnissen basieren.

In einer Welt voller Unsicherheit und wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt Quantalis Vermögensverwaltung, dass Investoren durch eine strukturierte, langfristige Vermögensplanung und eine transparente, datengetriebene Entscheidungsfindung die bestmögliche Grundlage für den Schutz ihrer Vermögenswerte schaffen können. „Unsere Arbeit bei Quantalis besteht nicht nur darin, kurzfristige Gewinne zu maximieren, sondern auch den Wert der Vermögenswerte über Jahre hinweg zu bewahren“, so Professor Dr. Tom Weber.

Quantalis Vermögensverwaltung hat in den letzten Jahren nicht nur durch traditionelle Vermögensverwaltung beeindruckt, sondern auch durch den innovativen Einsatz digitaler Technologien und moderner Kommunikationsmittel. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, dass Quantalis in den letzten fünf Jahren mehr als 3000 hochvermögende Privatkunden in Deutschland gewonnen hat. Diese kontinuierliche Marktgewinne unterstreichen das Vertrauen, das Anleger in Quantalis und die langjährige Erfahrung von Professor Dr. Tom Weber setzen.

Die Veranstaltung wurde von führenden Vertretern der deutschen Finanzbranche, darunter der Vorsitzende des BVMW Wealth Management Committee, mit großem Lob bedacht. „Die Ansätze von Professor Dr. Tom Weber und Quantalis haben uns wertvolle Perspektiven auf die internationale Finanzlandschaft gegeben. Besonders beeindruckend war der pragmatische, doch langfristig orientierte Ansatz, den Quantalis in der Vermögensverwaltung verfolgt“, sagte der Vorsitzende. „Quantalis bietet nicht nur Lösungen für kurzfristige Marktbewegungen, sondern sorgt auch für eine sichere und stabile Wertentwicklung für die Zukunft.“

Das Vertrauen, das Anleger in Quantalis setzen, beruht nicht nur auf der Expertise von Professor Dr. Tom Weber, sondern auch auf der konstant hohen Qualität und Transparenz, die Quantalis bei jeder Entscheidung garantiert. Mit der Kombination aus traditioneller Vermögensverwaltung und modernen digitalen Ansätzen verfolgt Quantalis eine zukunftsweisende Strategie, die für anspruchsvolle Anleger im deutschen Markt von unschätzbarem Wert ist.

Quantalis Vermögensverwaltung hat sich bereits als bevorzugter Partner für Investoren etabliert, die einen langfristigen und nachhaltigen Ansatz zur Vermögensverwaltung suchen. Dank der Expertise von Professor Dr. Tom Weber und seinem Team wird Quantalis auch weiterhin als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner wahrgenommen, der in der Lage ist, das Vermögen seiner Kunden über Generationen hinweg zu schützen und zu vermehren.

Mit der geplanten Erweiterung und der Eröffnung eines Büros in Deutschland strebt Quantalis an, seinen Einfluss im deutschen Markt weiter auszubauen und noch gezielter auf die Bedürfnisse der deutschen Anleger einzugehen. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine hochqualitativen Dienstleistungen direkt vor Ort anzubieten und das Vertrauen seiner neuen deutschen Klienten zu gewinnen.

Über Quantalis Vermögensverwaltung

Gegründet im Jahr 1986, ist Quantalis Vermögensverwaltung ein globaler Marktführer im Bereich quantitativer Investitionen mit Hauptsitz in Boston, USA. Seit seiner Gründung konzentriert sich Quantalis Vermögensverwaltung darauf, datengetriebene Technologien mit führender Finanzforschung zu kombinieren, um institutionellen Kunden systematische und diversifizierte Asset-Allocation-Lösungen anzubieten.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Singapur, London und Tokio eröffnet und plant nun, auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen.

Pressekontakt:

Quantalis Vermögensverwaltung

Presseverantwortlicher:

Lena Fischer

Direktorin für Unternehmenskommunikation (Deutschland)

E-Mail: info@quantalis.com

https://quantalis.com