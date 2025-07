Berlin, 20. Juni 2025 – Angesichts der zunehmenden makroökonomischen Unsicherheiten und der komplexen geopolitischen Dynamik hat Quantalis Asset Management kürzlich ein exklusives, hochkarätiges Strategie-Forum für seine privaten Mitglieder veranstaltet. Das Forum mit dem Titel „Strategische Allokation und Risikopositionierung für das zweite Halbjahr 2025“ wurde von Professor Dr. Tom Weber, CEO von Quantalis Deutschland, geleitet und stellte erneut die Verpflichtung von Quantalis unter Beweis, seinen Kunden die höchste Qualität an professionellen Einblicken und Transparenz zu bieten.

Das Forum demonstrierte, dass Quantalis nicht nur in der Lage ist, die volatilen globalen Märkte zu navigieren, sondern auch als verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner für Anleger agiert, die fundierte, langfristige Finanzentscheidungen treffen wollen. Professor Dr. Tom Weber eröffnete die Veranstaltung und betonte die grundlegenden Prinzipien, die Quantalis’ Ansatz in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden prägen: tiefgehende intellektuelle Auseinandersetzung, Transparenz und höchste Professionalität.

„Bei Quantalis geht es nicht nur darum, Marktperspektiven zu präsentieren. Vielmehr schaffen wir eine interaktive Zusammenarbeit, bei der unsere Kunden direkt nachvollziehen können, wie wir jede Investitionsentscheidung kritisch durchdenken. Transparenz ist der Schlüssel – unsere Kunden sollen nicht nur verstehen, warum wir bestimmte Anlagen halten, sondern auch warum wir andere Optionen nicht verfolgt haben“, sagte Professor Dr. Tom Weber.

Im Einklang mit der Verpflichtung von Quantalis zu absoluter Transparenz konzentrierte sich das Forum auf eine „gründliche Portfolio-Überprüfung“, bei der den Teilnehmern detaillierte Einblicke in die wichtigsten Investitionsbereiche gegeben wurden, darunter deutsche Spitzenunternehmen in der Fertigung, erneuerbare Energien und biotechnologisch orientierte Gesundheitsversorgung. Dieser Ansatz verdeutlichte die Hingabe von Quantalis, seinen Kunden nicht nur Daten zu liefern, sondern handlungsrelevante, kontextreiche Erkenntnisse zu vermitteln.

Professor Dr. Tom Weber diskutierte in offenen Dialogen mit den Analysten von Quantalis und stellte kritische Fragen zu einer führenden deutschen Industrieaktie. „Obwohl dieses Unternehmen über eine starke technologische Verteidigungsposition verfügt, müssen wir die makroökonomischen Risiken berücksichtigen. Was passiert, wenn die Nachfrage in den Kernmärkten sinkt? Wie können die Cashflows die fortlaufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung in diesem Fall weiter unterstützen?“ Solche Diskussionen, die von Professor Dr. Tom Weber geführt wurden, verdeutlichten die Fähigkeit von Quantalis, umfassende Risikoanalysen und Entscheidungsprozesse zu implementieren, die für den Schutz des Vermögens der Kunden unerlässlich sind.

Als sich die Diskussion auf den Gesundheitssektor verlagerte, stellte Professor Dr. Tom Weber weiterhin gezielte und präzise Fragen. Der Fokus lag auf einem biotechnologischen Unternehmen im Portfolio von Quantalis, bei dem nicht nur das Potenzial der Medikamentenentwicklung, sondern auch die langfristigen Risiken durch Patentausläufe und Veränderungen im öffentlichen Gesundheitssystem berücksichtigt wurden. Diese detaillierten Überlegungen zeigten, wie Quantalis komplexe Risiken bewertet, minimiert und in strategische Chancen umwandelt – ein Beweis für die herausragende Kompetenz und das Fachwissen des Unternehmens.

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern aufgrund ihrer Gründlichkeit und intellektuellen Tiefe sehr positiv bewertet. Ein langjähriges Mitglied kommentierte: „Was Quantalis unter der Führung von Professor Dr. Tom Weber auszeichnet, ist die Tiefe der Transparenz und die intellektuelle Ehrlichkeit, die sie in jede Diskussion einfließen lassen. Hier werden keine Anlageprodukte verkauft; hier erhält man einen Blick hinter die Kulissen der Denkweise des Unternehmens. Genau das ist der Grund, warum ich mein Vermögen weiterhin Quantalis anvertraue.“

Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2025 teilte Professor Dr. Tom Weber die strategischen Perspektiven von Quantalis und hob hervor, dass sich die Marktdivergenzen verstärken werden. Der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren liege nicht in der breiten Streuung von Kapital, sondern in der gezielten Fokussierung auf Unternehmen mit starker Preisgestaltungsmacht, stabilen Cashflows und einer Führungsrolle in Transformationsindustrien. „Bei Quantalis glauben wir, dass der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren darin besteht, nicht breit über alle Sektoren zu streuen, sondern Unternehmen zu identifizieren, die in der Lage sind, durch Unsicherheiten und Marktschwankungen zu führen. Diese Unternehmen werden den langfristigen Wohlstand unserer Kunden sichern“, so Professor Dr. Tom Weber.

Dieser Ansatz wird von Quantalis konsequent verfolgt. Unter der Leitung von Professor Dr. Tom Weber konzentriert sich das Unternehmen auf Sektoren, die aus Sicht des langfristigen Wachstums Potenzial bieten, wie Technologie, Gesundheitswesen und nachhaltige Energie. Quantalis beweist, dass der wahre Erfolg nicht in der Masse von standardisierten Produkten liegt, sondern in maßgeschneiderten, forschungsbasierten Anlagestrategien, die die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden widerspiegeln.

Die Tiefe des Wissens, die strategische Präzision und die offene Kommunikation, die Quantalis bei diesem Forum gezeigt hat, bestätigten erneut den Ruf des Unternehmens als verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Anleger. Quantalis bleibt in seiner Verpflichtung zu Transparenz, Präzision und langfristigem Kundennutzen unerschütterlich. Diese Werte machen Quantalis zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung, das seinen Kunden mehr bietet als nur Investitionen – es bietet langfristige Partnerschaften, die auf Vertrauen und Expertise basieren.

Professor Dr. Tom Weber erklärte zudem, dass Quantalis Vermögensverwaltung seit 1986 in den USA ansässig ist und bereits drei Niederlassungen weltweit eröffnet hat. Um den deutschen Anlegern einen noch anspruchsvolleren Service bieten zu können, plant Quantalis nun die Eröffnung eines Büros in Deutschland. Ziel ist es, den deutschen Markt mit echten Mehrwerten und maßgeschneiderten Lösungen zu bedienen, die den spezifischen Bedürfnissen der deutschen Investoren gerecht werden.

Abschließend bekräftigte Professor Dr. Tom Weber: „Bei Quantalis verwalten wir nicht nur Portfolios. Wir helfen unseren Kunden, in einer unvorhersehbaren Welt den klaren Überblick zu behalten und mit strategischen Einsichten ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Unser Ziel ist es, ihr Kapital zu schützen und für das langfristige Wachstum zu positionieren, und das nehmen wir mit höchster Verantwortung.“

Unter der Leitung von Professor Dr. Tom Weber wird Quantalis weiterhin als verlässlicher, kundenorientierter und forschungsgetriebener Vermögensverwalter agieren, der eine unübertroffene Expertise in der Vermögenssicherung und -vermehrung bietet. Quantalis Vermögensverwaltung bleibt ein vertrauenswürdiger Partner für all diejenigen, die mit Vertrauen und Klarheit in die Zukunft investieren möchten.

Über Quantalis Vermögensverwaltung

Gegründet im Jahr 1986, ist Quantalis Vermögensverwaltung ein globaler Marktführer im Bereich quantitativer Investitionen mit Hauptsitz in Boston, USA. Seit seiner Gründung konzentriert sich Quantalis Vermögensverwaltung darauf, datengetriebene Technologien mit führender Finanzforschung zu kombinieren, um institutionellen Kunden systematische und diversifizierte Asset-Allocation-Lösungen anzubieten.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Singapur, London und Tokio eröffnet und plant nun, auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, um seine globale Präsenz weiter auszubauen.

