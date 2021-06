Produktionsstandort und Automesse: WITOL ergreift Chancen in China

Velbert, 01.06.2021

WITOL, eine Marke der WITTE Automotive, konnte kürzlich die Weichen für Erfolge im asiatischen Raum stellen. Nach der Eröffnung eines Werkes in Kunshan (WKC) und der Teilnahme an der Auto Shanghai 2021 blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft.

WITOL aus Velbert erschließt weiter internationale Kundenkreise. Den Anfang machte das Werk in Kunshan, China (WKC). Der erfolgreiche Produktionsstart am dortigen Standort ging frühzeitig Hand in Hand mit einer zweifachen Zertifizierung. So konnte das Werk nach dem Erstaudit sowohl nach ISO 9001 als auch nach IATF 16949 (LoC) zertifiziert werden. Die ISO 9001 sagt aus, dass das firmeninterne Qualitätsmanagement die vorgegebenen Anforderungen einhält – zum Beispiel durch regelmäßige Prozessoptimierungen. Diese genießen im WKC eine hohe Priorität. Mit der IATF 16949 wird WITOL zudem bescheinigt, dass die Wirtschaftlichkeit höchste Ansprüche erfüllt. Durch diese Zertifizierung erhält der Hersteller am neuen Standort einen Wettbewerbsvorteil. Von mehreren OEM-Kunden in China ist das Werk bereits zur Belieferung freigegeben worden. Noch in diesem Jahr wird die Produktion weiter ausgebaut und so soll hier in Zukunft ein breites Produktportfolio rund um Toleranzausgleichsysteme für den chinesischen Markt etabliert werden.

Nicht nur dieser Produktionsstart markierte ein wichtiges Ziel für WITOL. Weitere Projekte im asiatischen Raum sind geplant. Daher war die Teilnahme an der Auto Shanghai 2021 der nächste logische Schritt für das Unternehmen. Im April 2021 konnten sich die zahlreichen Besucher der wichtigen Automesse einen ersten Eindruck über die Befestigungslösungen und Toleranzausgleichsysteme von WITOL verschaffen. Der Fokus lag unter anderem auf E-Autos: Hier liefert die Marke Befestigungslösungen für die Hochvoltbatterie in E-Fahrzeugen. Doch auch für andere Fahrzeugbereiche wurden Produkte präsentiert.

Für die Automobilbranche ist China schon heute der größte Markt und verzeichnet weiterhin große Wachstumsraten. WITOL setzt hier auf zukunftsorientierte Produkte und lokale Produktion.

