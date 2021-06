Lernen und Reiten an einem Ort

Auf der Suche nach einem passenden Internat, spielt das Freizeitangebot eine große Rolle. Ein soziales Miteinander und das Erlangen besonderer Fähigkeiten abseits des Lehrplans, sind für Kinder und Jugendliche ein notwendiger Bestandteil ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Neben zahlreichen Freizeitaktivitäten die das Internat Schloß Wittgenstein seinen Schülerinnen und Schülern bietet, gehört das Reiten wohl zu den beliebtesten. Die eigene Reitschule existiert seit vielen Jahren und hat schon einigen Schülerinnen und Schülern zu erfolgreichen Platzierungen im Dressur- und Springreiten verholfen.

Die Reitanlage besteht aus einem Reitplatz und einer Reithalle, sowie einem Springplatz und weitläufigen Weideflächen. Neben Gruppenreitstunden und Einzelunterricht werden auch die Ausritte in die umliegenden Wälder gerne wahrgenommen. Wer kein eigenes Pferd hat, kann auf die gut ausgebildeten Schulpferde zurückgreifen. Diese sind sowohl für Anfänger als auch zur Förderung fortgeschrittener Reiterinnen und Reiter geeignet.

Gemeinschaft und Zusammenhalt werden im Reitstall großgeschrieben. Der Stall bietet einen Zufluchtsort sowie die Gemeinschaft mit Anderen. In den warmen Sommermonaten sitzt man gerne zusammen und schaut den Pferden beim grasen zu, während die Würstchen auf dem Grill garen.

Wem nicht nur ausschließlich die schulische Förderung sondern auch die Abwechslung neben dem Schulalltag sowie die Freizeitgestaltung seines Kindes am Herzen liegt, der ist auf Schloß Wittgenstein sehr gut aufgehoben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.internat-wittgenstein.de

Familiengeführtes Internat mit staatlich anerkanntem Gymnasium und staatlich anerkannter Realschule nahe des Kurortes Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen. Eingebettet in das Schloß Wittgenstein, dem ehemaligen Stammsitz des Hauses Sayn-Wittgenstein, bietet das weitläufige Gelände inmitten der Natur den teils internationalen Schüler*Innen vielfältige Möglichkeiten, Lernen und Freizeit ideal miteinander zu verbinden. Einzigartig ist die eigene Reitschule mit Reitstall, -halle und -platz. Das breite Freizeit- und Sportangebot wie Golfen, Tennis und E-Biken wird durch die Musik- und Sportpädagogen der Schulen angeboten. Mit einem durchdachten Unterbringungskonzept für die Internatsschüler werden Anforderungen an modernes Wohnen für Kinder und Jugendliche optimal erfüllt.

