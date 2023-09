PRIME TIME fitness jetzt neu im Zentrum Frankfurt-Sachsenhausens: Die innovative Premiumfitnesskette eröffnet ihr 7. Studio in Frankfurt trendgemäß zentral in einem Wohnviertel

Frankfurt am Main, 29.08.2023. PRIME TIME fitness, einer der führenden Anbieter der Fitnessbranche eröffnet am 1. September sein 7. Studio in Frankfurt. Das neue PRIME TIME fitness Schweizer Platz (Schwanthaler Straße 48a) liegt mitten im belebten Wohnviertel Sachsenhausen. Dort ist das neue Premiumstudio genau richtig, denn der Club bringt Fitness direkt vor die Haustür und inspiriert im Mikrokosmos des Viertels zu einem gesünderen Lebensstil.

Das Studio wurde auf 1800 qm in einem Gebäude von Mercurius Real Estate, das mit einer markanten Glasfassade besticht, konzipiert. Bereits 1996 gab es in der Location ein Fitness Center, doch mit PRIME TIME fitness ist jetzt eine komplett neue Ära des zeiteffizienten und intensiven Trainings unter der Ägide von professionellen Trainern und inkl. Kursen von Les Mills eingezogen. Über 3 Etagen in moderner Loftarchitektur erstrecken sich die Trainingsbereiche. PRIME TIME fitness, bekannt für kompakte Trainingsclubs bietet hier im Herzen Sachsenhausens einen großen Sauna-Bereich mit getrennter Zone exklusiv für Frauen an. Mit dem neuen gesundheitsorientierten State-of-the-Art Fitnessstudio baut PRIME TIME fitness seine marktführende Stellung als Premium-Training-Anbieter in Frankfurt weiter aus.

Das Studio im Herzen des Viertels bringt viele Vorteile durch kurze Strecken und Zeitersparnis, sodass das regelmäßige Training einfach in den Tag zu integrieren ist. Das wiederum fördert die Kontinuität und Einhaltung einer Fitnessroutine und verbessert die Gesundheitsergebnisse wie Gewichtskontrolle, verbesserte Herz-Kreislauf-Gesundheit, gesteigerte Kraft und besseres geistiges Wohlbefinden.

Ein wichtiger Aspekt, denn laut aktuellen Studien sind 50 % der Deutschen übergewichtig oder sogar fettleibig und nur 17 % der Bevölkerung betätigt sich ausreichend körperlich, um einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten. Diese alarmierende Statistik unterstreicht den Bedarf an zugänglichen Fitnessoptionen und die Dringlichkeit, dass Menschen ihrer Gesundheit Priorität einräumen.

Henrik Gockel, PRIME TIME fitness Gründer und Geschäftsführer und Dozent an der Hochschule für Prävention und Gesundheit, kommentiert die Eröffnung: „Für beste Gesundheit und Fitness werden wir an dem neuen Standort das zeiteffiziente und intensive Training, für das unsere Studios bekannt sind, anbieten. In unseren hochwertig ausgestatteten Clubs stehen jeweils die ‚Rosinen‘ der aktuellen Geräte unterschiedlicher Hersteller, damit unter der Anleitung unserer kompetenten Trainer wirklich jeder Muskel angesprochen und trainiert wird. Besonders freue ich mich darüber, dass hier mitten in Sachsenhausen die zahlreichen Neumitglieder bereits als Gründer die Personaltrainingsoption im Abonnement gleich mitgebracht haben. Das unterstreicht, dass diese Zielgruppe es mit der Gesundheit wirklich ernst meint und investiert.“

Das neue PRIME TIME fitness Studio bietet modernste Fitnessgeräte: den EGym-Zirkel für Ganzkörpertraining, SensoPro-Geräte für das Koordinationstraining, im Cardiobereich einen Fatburner-Zirkel mit MyZone Pulskontrolle. Abgerundet wird das Angebot durch State-of-the-Art Profi-Equipment für Kraftsportler und Performer, bei dem auch Nichtprofis beim Training einen Wow-Effekt erleben. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse.

Ein zusätzliches Highlight sind die powervollen Kurse der internationalen führenden neuseeländischen Marke Les Mills, die animierende Musik mit modernster Trainingswissenschaft, Motivation und Gruppenenergie verbinden: „Bodypump“, „Bodycombat“, „Bodycore“ und mehr sowie im anderen Raum: Yoga, Pilates, Rückentraining & Co. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen. Abgerundet wird das neue Studio-Angebot durch einen großzügigen Sauna- und Wellnessbereich und darüber hinaus bietet PRIME TIME fitness seinen Mitgliedern viele Ernährungs- und Gesundheits-Coachings und Analysen, die im Beitrag inkludiert sind.

Die Frankfurter Premium-Fitnessmarke, die von NTV und dem Institut für Service und Qualität, zum Testsieger für Angebot & Service gekürt wurden, betreibt bereits sechs Studios in beliebten Frankfurter Stadtteilen – eines davon spektakulär als höchstes Fitnesscenter Europas im 53. und 54. Stockwerk des MainTowers. Jeweils drei Studios betreibt die Premium-Fitnesskette in München und Hamburg und eines in Ostermundigen bei Bern (Schweiz).

