Pressemeldung der Beyond Bookings GmbH

Die Beyond Bookings GmbH erweitert ihr Leistungsspektrum um eine flexible Finanzierungslösung für die Hotellerie.

Frankfurt am Main, 04.07.2023 – Die Beyond Bookings GmbH begleitet Hotels dabei den stetig steigenden Erwartungen von Gaesten u.a. in den Bereichen E-Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Stand zu halten. Mit dem neusten Leistungsbereich „bebo convert“ bietet das junge Frankfurter Unternehmen Hotels obendrein eine clevere Loesung an, deren Leerstand zu reduzieren, den Umsatz zu steigern und die eigene Liquidität zu erhöhen.

Mit bebo convert kann der Hotelier bei seinen Lieferanten bis zu 50% günstiger einkaufen und die Rechnung übernimmt dabei Beyond Bookings. Die Rechnung kann einmalig oder wiederkehrend sein. Im Gegenzug tritt der Hotelier einen Teil seines Leerstandes ab, wodurch dieser monetarisiert werden kann. Dabei verkauft das Frankfurter Unternehmen nur rein unverkaufte Zimmer (Leerstand), welche das Hotel über keinen anderen Vertriebskanal hat verkaufen koennen.

Der direkte Kostenvorteil liegt hier meist bei 40-50%. Zudem verteilen sich diese Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit und garantieren dem Hotel obendrein neue Gaeste sowie zusätzlichen Inhouse-Umsatz.

Die Hauptmerkmale von „bebo convert“ umfassen:

-Flexible Finanzierung

-Höhere Liquiditaet

-Geringere Kosten

-Gesteigerte Auslastung

-Mehr Umsatz

-Digitaler Buchungsprozess

Der Gruender und CEO von Beyond Bookings, Alexander Blancke, aeußerte sich begeistert über die Einfuehrung von „bebo convert“: „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese innovative Loesung anbieten zu können. Mit bebo convert können wir den Leerstand der Hotels monetarisieren und diese koennen dadurch günstiger bei ihren Lieferanten einkaufen. Last but not least kann darüber die Auslastung und der Umsatz nochmals gesteigert werden. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Ergänzung unseres Leistungsspektrums unseren Kunden dabei helfen wird, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.“

Mit der Einführung von „bebo convert“ setzt Beyond Bookings seine Mission als Trendbegleiter ressourcenschonend zu unterstuetzen fort. Durch eine individuelle Beratung begleitet das Unternehmen Hotels dabei, die Gästezufriedenheit zu erhöhen, das Image zu staerken und von zusaetzlichen Einnahmen zu profitieren.

