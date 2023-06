Presseinformation: Cambium Networks stellt neue Glasfaser-Lösung vor

FTTx Combo PON-Plattform erhöht die Flexibilität von Service-Providern

Rolling Meadows, USA/München, 27. Juni 2023 – Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, stellt seine neue FTTx Combo PON-Plattform vor. Diese ermöglicht es Service-Providern, Glasfaser- sowie hybride Richtfunk-Netzwerke einfacher zu implementieren und zu verwalten. Immer mehr Netzwerkbetreiber setzen auf Glasfaser, um den Bedarf an Breitbandverbindungen zu decken. Dabei treten aber oft Schwierigkeiten auf, da die Bereitstellung von Glasfaser zusätzliche Komplexität mit sich bringt. Durch die Lösung von Cambium Networks lässt sich diese Komplexität durch die Rationalisierung von Planung, Installation und Netzwerkmanagement reduzieren. Die Plattform wird voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2023 auf den Markt kommen.

Ständiger technologischer Fortschritt bringt das Risiko einer vorzeitigen Veralterung von Technologien mit sich. FTTx PON von Cambium Networks unterstützt die Technologien GPON (Gigabit Passive Optical) sowie 10 Gigabit Symmetric XGS-PON über eine einzige Glasfaser. So lässt sich mehr Flexibilität bei der Entwicklung und Bereitstellung einer FFTx-Lösung gewährleisten.

Die FTTx PON-Lösung umfasst die neueste Combo PON-Technologie und bietet eine vereinfachte Konfiguration sowie eine benutzerfreundliche Verwaltung. Die Lösung besteht aus drei Geräten: Optical Line Terminals (OLT) sowie Optical Network Terminals (ONT). Die OLTs mit 8 und 16 Ports sorgen für einen einfachen und skalierbaren Betrieb, ONTs für den Innen- und Außenbereich bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Die Lösung kann ganz einfach über die Managementplattform cnMaestro verwaltet werden. Diese Plattform mit einem einzigen übersichtlichen Dashboard unterstützt sowohl drahtlose Breitbandtechnologien als auch Glasfaser. Mit cnMaestro erhalten Netzbetreiber außerdem einen nahtlos integrierten Kundensupport, der die Zufriedenheit der Endkunden erhöht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.

Zukunftssichere Multi-Gigabit-Glasfasertechnologie

„Cambium Networks hat die Netzwerktechnik neu definiert, um Netzbetreibern die Installation von symmetrischer Multi-Gigabit-Glasfasertechnologie zu erleichtern“, sagt Atul Bhatnagar, President und CEO von Cambium Networks. „Unsere neue Glasfaser-Lösung bietet unseren Kunden eine einfache Möglichkeit, weiterhin in ihre Infrastruktur zu investieren und gleichzeitig ihr Netzwerk zukunftssicher zu machen; und all das bei niedrigen Kosten. Jetzt können Betreiber Glasfaser, Richtfunk und WLAN im Innen- und Außenbereich über ein einziges Dashboard verwalten. So sind sie in der Lage, den Nutzern außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu bieten. Das alles ist eine signifikante Veränderung.“

„Unser einzigartiger ONE Network-Ansatz vereinfacht Management, Statistik, Fehlerbehebung und Quality of Experience (QoE) von Breitbandnetzwerken“, sagt Sakid Ahmed, Vice President und General Manager Fiber Business von Cambium Networks. „Mit der Glasfasertechnologie in unserem Portfolio können Netzbetreiber jetzt den Betrieb mit einem sicher konvergierten Netzwerk vereinfachen und die betriebliche Effizienz durch intelligente Automatisierung aller Prozesse steigern.“

Einfache Konfiguration, übersichtliche Verwaltung

„Ich freue mich über den Einstieg von Cambium Networks in den Glasfasermarkt“, sagt Tim Meads, Network Infrastructure Manager bei Mountain West Technologies. „Die Konfiguration der Software und der Betrieb sind ein Kinderspiel – wir können jetzt ruhigen Gewissens Glasfaser als Option anbieten. Dabei werden wir von Cambium mit einem unübertroffenen Support unterstützt.“

„Komplexes Netzwerkmanagement und umfangreiche Einstellungen für die Bereitstellung verbrauchen erhebliche technische Ressourcen“, sagt Chris DePuy, Mitbegründer und Analyst der 650 Group, eines zuverlässigen Marktforschungsunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung. „Die Vereinfachung des Netzwerkmanagements mit einem konvergenten Netzwerk und die Optimierung der Netzwerkelemente für die Anwendungseffizienz ermöglichen Service-Providern eine schlankere, kostengünstigere IT-Strategie.“

Das Fotomaterial dieser Presseinformation finden Sie hier: https://www.dropbox.com/sh/l5erqt9onkwh8u9/AADNWsbimt3pD8pE-HlddTLJa?dl=0

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Bedingungen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

Firmenkontakt

Cambium Networks

Tabatha von Kölichen

Landshuter Allee 8-10

80637 München

0800-183-3328



https://www.cambiumnetworks.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.